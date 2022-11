Studenti dell’Ancel Keys ambasciatori della cucina italiana all’estero

L’I.I.S. “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento, sarà protagonista della settima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo presso alcune sedi delle ambasciate italiane all’estero. I ragazzi partiranno domani.

L’edizione 2022 avrà come tema principale, “Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del Pianeta”.

Ecco l’edizione di quest’anno e le finalità

Convivialità, ma anche dieta italiana sana e sostenibile per le persone e per il Pianeta, in più innovazione, basata sulla centralità del territorio e dei prodotti, sulle relazioni e competenze tradizionali che fanno dell’artigianalità dell’Italia un esempio per il mondo.

Elementi prioritari della prossima edizione, inoltre, le etichettature alimentari, i marchi tutelati, il contrasto all’Italian Sounding e la formazione nel settore enogastronomico.

“Settimana della Cucina Italiana nel Mondo – nasce sul solco dell’EXPO 2015 Milano e delle grandi tematiche che contraddistinguono l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità”.

Da sette anni la settimana mira a promuovere all’estero l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia”.

La rassegna, che si svolgerà dal 22 al 28 novembre 2021 presso la rete diplomatico-consolare all’estero, si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere all’estero il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica, dimostrandosi uno dei pilastri della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy delineata nel Patto per l’export.

Il progetto è stato ideato e coordinato dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(MAECI).

Nei prossimi giorni si conosceranno le Ambasciate italiane dove docenti e studenti cilentani metteranno in mostra le loro abilità culinarie e non solo, ma soprattutto promuoveranno i prodotti di eccellenza del nostro territorio.