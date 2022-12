Il meteo del weekend, tornano le piogge. Bisogna preoccuparsi? Ecco le previsioni

Dopo giorni di sole torna il meteo prevede un ritorno del maltempo per il weekend. Una nuova perturbazione ha fatto il suo ingresso sulle regioni meridionali a partire da questa notte. Nel corso della giornata assisteremo ad un incremento della nuvolosità, in particolare a partire dal pomeriggio. La Campania, però, potrebbe essere interessata soltanto parzialmente dall’ondata di cattivo che riguarderà principalmente Calabria Ionica e Sicilia Ionica.

Ci saranno comunque piogge e un rafforzo dei venti. Al momento, quindi, pericolo scongiurato dopo i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi, prima nel Cilento e poi sull’isola di Ischia.

Il meteo del weekend

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per questo weekend.

Venerdì 2 dicembre si intensifica un flusso di correnti più umide. Nuvolosità in aumento con piogge sparse nel pomeriggio. Temperature tra gli 11 e i 16 gradi.

Sabato 3 dicembre ancora piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti meridionali in rinforzo, temperature stabili.

Domenica 4 dicembre, invece, ritorna il sole con qualche fenomeno residuo nel corso della notte e durante la mattinata nelle aree interne. Mare mosso, temperature in rialzo.

La settimana prossima si aprirà all’insegna del bel tempo ma secondo il meteo una nuova perturbazione potrebbe colpire la Campania nel prossimo weekend.

Il calendario lunare

Per gli amanti del calendario lunare questo è il periodo adatto per lavare i capelli, la cura del viso o un massaggio rigenerante. Non sono invece i giorni migliori per tagliare i capelli.

Chi ha come hobby il giardinaggio questo fine settimana è buono per la semina, la manutenzione del prato e l’irrigazione. Inoltre è un weekend particolarmente favorevole per raccogliere o immagazzinare frutta, congelarla o realizzare conserve.