Dal Vallo di Diano a Casamicciola per spalare il fango: 13 volontari sbarcati ad Ischia

Tredici volontari dei gruppi Gopi-Anpas di Polla, Caggiano e Palomonte sono sbarcati questa mattina ad Ischia. I volontari daranno il loro contributo per aiutare la popolazione dopo la frana che ha portato morte e distruzione a Casamicciola.

Le tre squadre che sono partite su attivazione della Sala Operativa della Protezione Civile Regione Campania appartengono al Coordinamento Salerno SUD, che ha sede nel Comune di Caggiano. Insieme a loro sono sbarcati sull’isola d’Ischia anche importarti mezzi di soccorso ed apparecchiature.

Oltre ai tre fuoristrada utilizzati per spostarsi, i volontari hanno in dotazione anche due pompe idrovore utilizzate per ripulire le abitazioni e le strade invase dal fango. Inoltre il gruppo di volontari è dotato anche di una torre faro che raggiunge l’altezza di 4 metri, installata sui mezzi di soccorso, e che permette, alimentata da un gruppo elettrogeno, di illuminare un’ampia zona. Un’attrezzature molto utile considerando che permette di operare anche di notte.

La situazione sull’isola

Al momento resta stabile il bilancio delle vittime: 8, ma ci sono ancora 4 dispersi le cui ricerche fino ad oggi non hanno ancora dato esito e le speranze di poterli ritrovare in vita sono ormai quasi nulle.