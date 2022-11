Maltempo, cinque dispersi tra cui un neonato. Dopo il Cilento la macchina dei soccorsi si sposta a Casamicciola

Casamicciola è uno dei sei comuni in cui è suddivisa l’isola di Ischia. Nella sua storia è stato più volte al centro di eventi catastrofici, in particolare terremoti che hanno messo a dura prova la sua stessa esistenza. La forte ondata di maltempo degli ultimi giorni, sta minando la sicurezza e la tranquillità del comune isolano.

Maltempo, frana a Casamicciola. Ci sono dispersi

Una frana di grossa entità verificatasi questa mattina ha creato non pochi danni, travolgendo due abitazioni. Si registrano alcuni dispersi tra cui una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una ragazza di 25 anni. L’episodio in via Celano.

I soccorsi

Immediatamente si è messa in moto la macchina regionale dei soccorsi. La Protezione Civile, che nei giorni scorsi aveva garantito il necessario aiuto alle popolazioni di Agropoli e Castellabate, dal Cilento si è spostata sull’isola.

Le squadre sono all’opera dall’alba di questa mattina. Presenti anche i volontari della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale che stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata. Importante anche il lavoro posto in essere dai Vigili del Fuoco, impegnati costantemente sul territorio.

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura.

I disagi

A causa del maltempo che ha provocato anche la frana a Casamicciola, risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.

Altri volontari sono stati inviati al centro Operativo Comunale istituito dal Commissario Prefettizio.

L’Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l’elisoccorso.