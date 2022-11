Riconteggio schede ad Agropoli, Pesce: «ricorso necessario per salvaguardare la democrazia»

Manca poco più di una settimana all’avvio delle operazioni di riconteggio dei voti delle elezioni amministrative dello scorso giugno ad Agropoli. L’iter prenderà il via in Prefettura il prossimo 6 dicembre.

Riconteggio delle schede ad Agropoli: le operazioni

I controlli interesseranno ben 19 seggi su 21, ovvero quelli laddove sono emerse incongruenze nei verbali elettorali, tali da indurre la commissione elettorale ad inviare alcuni documenti anche alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

A presentare il ricorso l’attuale gruppo di minoranza Liberi e Forti che alle amministrative di giugno ha sostenuto la candidatura a sindaco di Raffaele Pesce. Sono pochi i voti che lo separano da un eventuale ballottaggio e il riconteggio delle schede potrebbe portare addirittura ad un ritorno al voto, in alcune o in più sezioni.

Il commento

Ora è proprio Raffaele Pesce ad intervenire sul caso del riconteggio delle schede e a dire la sua sulla vicenda. «In questi mesi ne ho parlato poco, dato che, per come sono andate le cose, per gli undici giorni di lavoro della commissione elettorale / ufficio centrale e per tutto ciò che ci siamo detti, ho ritenuto la proposizione del ricorso un atto dovuto, finalizzato alla ricerca della verità e alla salvaguardia della democrazia», esordisce.

Sull’esito del voto Pesce resta cauto e ammette «dal giorno della proclamazione a consigliere ho continuato a seguire la mia e la nostra strada, come se il ricorso neppure fosse stato proposto. Mi sento pronto ad amministrare, lo affermo convintamente, ma sono pure consapevole del ruolo, importantissimo, della minoranza in consiglio comunale. Spero sempre di onorare qualsiasi ruolo mi venga attribuito dalla cittadinanza, che ho ringraziato per la stima e la fiducia attribuitemi, che ringrazio sempre per la vicinanza e l’attenzione e che ringrazierò ancora e comunque», spiega.

La situazione politica locale

Il ruolo di Raffaele Pesce si fa sempre più determinante, anche in consiglio comunale per rappresentare quanti nonj si riconoscono nell’attuale maggioranza. Negli ultimi tempi, infatti, si infittiscono le voci di un avvicinamento degli altri consiglieri di opposizione all’attuale amministrazione comunale e in particolare al politico di riferimento, il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.