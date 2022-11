Riconteggio schede per le elezioni ad Agropoli: si parte

Dopo la decisione del Tar Campania, sezione di Salerno, di riconteggiare le schede relative alle elezioni comunali di Agropoli, c’è una data per l’avvio delle operazioni. Si parte tra due settimane, il 6 dicembre. Toccherà al personale della Prefettura avviare le verifiche, alla presenza dei rappresentanti delle parti in causa, ovvero dell’amministrazione comunale, dei consiglieri da un lato e del gruppo di minoranza Liberi e Forti, dall’altro.

Elezioni ad Agropoli: la scelta del Tar

La decisione dei giudici era arrivata un mese fa. Il Tar aveva appurato delle incongruenze nei verbali elettorali e con propria ordinanza aveva disposto “la verificazione sulle operazioni elettorali del Comune di Agropoli”.

Insomma si diede mandato di riconteggiare le schede, laddove erano emerse irregolarità nei verbali dei presidenti di seggio, ovvero in 19 seggi su 21. Ciò servirà ad appurare se gli errori riportati nella documentazione possano essere facilmente individuabili e risolvibili, oppure le elezioni dovranno essere annullate e ripetute.

La prossima udienza

L’istruttoria per la verifica delle schede dopo il ricorso per le elezioni di Agropoli dovrà concludersi in tempi brevi. La prossima udienza in cui si procederà ad analizzare i risultati del riconteggio è stata fissata già per il giorno 8 febbraio 2023.