Agropoli, ricorso elettorale: deciso il riconteggio

Il Tar Campania, sezione di Salerno, ha disposto il riconteggio delle schede relative alle elezioni comunali di Agropoli. Come anticipato ieri (clicca qui) i giudici hanno appurato delle incongruenze nei verbali e con propria ordinanza hanno disposto “la verificazione sulle operazioni elettorali del Comune di Agropoli”.

Ricorso elettorale, ok al riconteggio

Insomma si darà mandato di riconteggiare le schede, laddove si presentano irregolarità nei verbali dei presidenti di seggio. Ciò servirà a verificare se gli errori riportati nella documentazione possano essere facilmente individuabili e risolvibili, oppure le elezioni dovranno essere annullate e ripetute.

A presentare il ricorso la lista Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco Raffaele Pesce che ha sfiorato il ballottaggio contro il sindaco risultato poi eletto, ovvero Roberto Mutalipassi.

L’esito delle elezioni

Qualora si andasse a rivotare le le liste e i candidati a sindaco sarebbero gli stessi del giugno scorso quando Mutalipassi ottenne 6610 preferenze con le sue 7 liste, contro i 2670 voti di Raffaele Pesce (2 liste), i 2021 di Massimo La Porta (4 liste) e i 1169 di Elvira Serra (4 liste). Di fatto poco meno di 400 voti separano Pesce dal ballottaggio.

Tuttavia va ricordato che dopo il giudizio del TAR la parte soccombente potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato. Ciò allungherebbe ulteriormente i tempi per una decisione definitiva.

La prossima udienza

L’istruttoria per la verifica delle schede dopo il ricorso elettorale avverrà da parte della Prefettura di Salerno. La prossima udienza in cui si procederà ad analizzare i risultati del riconteggio è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2023.