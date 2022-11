Ogliastro Cilento, una giornata di visite gratuite per la prevenzione oncologica

Il Comune di Ogliastro Cilento, retto dal sindaco Paolo Astone, in collaborazione con LILT, lega italiana per la lotta contro i tumori e la Delegazione di Ogliastro Cilento, organizza per Venerdì 18 novembre alle 10:00, la giornata della prevenzione oncologica.

Ecco quali visite saranno eseguite presso il centro sociale di Ogliastro Cilento

L’iniziativa si svolgerà presso il centro sociale a cura dei medici LILT di Salerno. Nello specifico saranno eseguite visite gratuite per la prevenzione del melanoma a cura del Dott. Giuseppe Pistolese e del Dott. Ermanno Albano e visite senologiche gratuite a cura della Dott.ssa Celeste Fusciello (senologa) e la Dott.ssa Marina D’Ambra (per gli esami ecografici).

Sarà possibile effettuare un solo esame specifico a persona, tramite le prenotazioni effettuate entro il giorno 12 novembre. Per sapere se è possibile prenotarsi ancora contattare i numeri 3332760290 (Geradina) 3472809339 (Carmela).

L’importanza della prevenzione

È fondamentale sensibilizzare le persone alla prevenzione che resta l’unica arma a disposizione per combattere in tempo i tumori maligni che, purtroppo sempre più spesso, colpiscono la popolazione.

La prevenzione primaria del melanoma tende a ridurre l’incidenza del tumore rimuovendo le cause che lo provocano. Per questo i primo passo per la prevenzione del melanoma è evitare, ad esempio, l’eccessiva esposizione al sole (raggi ultravioletti naturali) e lampade abbronzanti (raggi ultravioletti artificali).

La troppa esposizione solare, infatti, è il più importante fattore di invecchiamento cutaneo, favorendo anche la comparsa di altri tumori cutanei come carcinomi.

Stessa cosa vale per la prevenzione senologica, il primo step è findamentale per individuare i fattori di rischio. In Italia il tumore al seno è il più frequente nel sesso femminile e colpisce una donna su nove. Una diagnosi precoce è importante per trattare la malattia nella fase iniziale aumentando le possibilità di guarigione.

A seconda delle età è possibile effettuaere una prevenzione efficace. Dai 30 ai 40 anni risulta findamentale l’autopalpazione, visita senologica annuale, l’ecografia mammaria e il controllo ecografico ogni 2 anni.

Dai 50 anni in su, autopalpazione, visita senologica, mammografia con ecografia mammaria e controllo radiologico ogni 12/18 mesi.