Il Comune di Laurino organizza la prima giornata della salute dedicata alle ecografie

Il Comune di Laurino, guidato dal sindaco Romano Gregorio, organizza la «prima giornata della salute» dedicata alla ecografie.

Appuntamento a Laurino il 4 novembre con la giornata della salute dedicata alle ecografie

L’iniziativa si inserisce nel progetto «Laurino in salute», è in programma per venerdì 4 novembre presso lo studio della guardia medica in Piazza Roma dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Nello specifico, nel corso del primo appuntamento, medici specialisti saranno a disposizione dei cittadini per effettuare ecografie all’addome, eco tiroide, eco mammella ed eco collo.

Ma vediamo come vengono effettuati questi esami e l’importanza della prevenzione

Sappiamo tutti che la prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione per prevenire quelle che sono le patologie che sempre di più, purtroppo, interessano più persone. È fondamentale garantire ai cittadini più servizi ed organizzando giornate di screening e prevenzione, come nel caso di Laurino.

Per quanto riguarda l’ecografia all’addome, è un’indagine diagnostica non invasiva che permette all’ecografista di esplorare gli organi addominali servendosi di una sonda che emette ultrasuoni e capta la loro riflessione, che varia in base alla diversa consistenza dei tessuti attraversati.

L’ecografia dell’addome completo serve per avere un’immagine generale dello stato di salute degli organi addominali: fegato, colecisti, vie biliari, reni, pancreas, milza, aorta, vescica e organi genitali interni.

Anche l’ecografia alla tiroide è importantissima. Indolore e non invasiva permette, ad esempio, di verificare la presenza e la dimensione dei noduli, la loro struttura interna e, inoltre, fornire indicazioni sullo sviluppo di patologie infiammatorie come la tiroide.

Sempre più richieste, poi, si registrano per effettuare ecografie alla mammella. Nel mese di Ottobre, mese «rosa» volto alla sensibilizzazione che punta i riflettori sull’importanza della prevenzione al femminile per contrastare le patologie che colpiscono le donne come il tumore al seno.

Infine, i cittadini potranno sottoporsi alle ecografie al collo che è un esame diagnostico non invasivo che utilizza gli ultrasuoni, onde sonore innocue per il corpo umano per osservare le strutture degli organi interni del collo.

Sempre più Comuni puntano sulla prevenzione. È il caso anche di Agropoli che da anni porta avanti il progetto supportato dal Rotary Paestum Centenario che ha istituito le «domeniche della salute».