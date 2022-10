Fidapa Castellabate, Villa Matarazzo si illumina di rosa per la prevenzione al femminile

La FIDAPA di Castellabate punta i riflettori sull’importanza della prevenzione al femminile. Ottobre, infatti, è il mese della prevenzione delle patologie che colpiscono le donne.

In occasione dell‘Ottobre rosa, Villa Matarazzo si veste di rosa il 21 ottobre alla 17:30. La sezione Fidapa Castellabate ha organizzato un dibattito sulla prevenzione del tumore al seno e della sfera ginecologica dal titolo «La donna siCura: tempi e modi di prevenzione».

La facciata di Villa Matarazzo si illuminerà di rosa per evidenziare l’importanza della prevenzione che è l’unica arma per prevenire l’insorgenza di patologie gravi come tumori.

Cerimonia di accensione il 21 ottobre alle 17:30 a Villa Matarazzo

La cerimonia di accensione vedrà la presenza dell’intero direttivo al femminile della FIDAPA, guidata dalla Presidente Roberta Piccirillo, dai rappresentanti degli Enti di Castellabate, nella persona del sindaco Marco Rizzo, oltre al Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni.

A seguire, nella sala conferenze di Villa Matarazzo, si terrà un importante dibattito sul tumore al seno che colpisce, purtroppo, sempre più donne, e sull’importanza della prevenzione affidato ai medici Roberto Ferrara, Primario di Ostetricia e ginecologia della Clinica ICM di Agropoli e il Dott. Francesco Lacerenza, specialista in ginecologia e ostetricia e dirigente medico.

Il commento

«La nostra sezione Fidapa, come tante altre sezioni a livello nazionale, si è subito unita alla campagna dell’ottobre rosa, ritenendo di fondamentale importanza il tema della prevenzione del tumore al seno.

Lo abbiamo fatto, anche quest’anno, coinvolgendo medici ed istituzioni per un approfondimento divulgativo e illuminando di rosa un luogo simbolo del nostro territorio, la splendida Villa Matarazzo»– queste le dichiarazioni di Roberta Piccirillo, Presidente Fidapa di Castellabate.

La sezione Fidapa conferma l’attività sul territorio in maniera sempre più incisiva puntando, ancora una volta, i riflettori sulla sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della prevenzione, puntando sulla giusta attenzione alla salute delle donne di ogni età.