Il comune si illumina con i led: svolta green a Battipaglia

«Entro la fine del 2023 avremo una luce nuova su Battipaglia». Così la sindaca Cecilia Francese che annuncia un importante traguardo, ovvero quello di sistemare la pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale con impianti a led.

Comune sceglie i led per la pubblica illuminazione

L’intervento di pubblica illuminazione per circa 2,7 milioni di euro servirà a rinnovare completamente l’illuminazione in città.

Si passerà dagli attuali 4900 complessi illuminanti e 124 quadri elettrici di comando a 5008 complessi illuminanti e 116 quadri elettrici di comando.

Il progetto prevede anche la sostituzione di alcuni pali ormai vetusti e la realizzazione dell’illuminazione sempre a led nella zona rurale, come via Tufariello e via Tempa delle Craste.

Il commento

«Sono stati utilizzati una parte dei fondi PICS destinati proprio all’illuminazione pubblica led – dice il consigliere delegato Salvatore Anzalone -. Speriamo in una commissione aggiudicatrice veloce nell’affidare i lavori che dovrebbero avere inizio entro gennaio 2023 ed entro la fine dell’anno dovrebbero terminare. Si tratta di un intervento che punta non solo al risparmio energetico e alla messa in sicurezza dei corpi illuminanti ma anche esteticamente bello. Stiamo già programmando i nuovi interventi che andranno ad implementare anche la pubblica illuminazione nelle zone rurali e in litoranea».

Sicurezza, sostenibilità, risparmio energetico sono le linee guida che hanno animato il lavoro dei progettisti. E come spiega l’architetto Margherita Suss «Saranno effettuati interventi di conformità normativa. Abbiamo collaborato con un’amministrazione “illuminata” che ci ha permesso di lavorare anche sull’estetica e sulla fruizione dello spazio urbano».