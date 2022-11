Fondi per pubblica illuminazione a led: Comune rinnova gli impianti

304.000 euro per l’efficientamento energetico. È il finanziamento ottenuto dal comune di Castelcivita, retto dal sindaco Antonio Forziati, per sostituire nel centro storico e nelle aree periferiche, i corpi luminosi di vecchia generazione esistenti con gli impianti a led e con i sistemi di regolazione automatici e di telecontrollo.

“Sapere che abbiamo ottenuto il finanziamento è un’ottima notizia che, tuttavia, non ci eviterà di attuare, in attesa del completamento dei lavori, iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici. Usare l’energia elettrica in modo intelligente aiuta il nostro paese” ha fatto sapere il primo cittadino.

L’importanza degli impianti di pubblica illuminazione a led

I lampioni a led sono ormai sempre più diffusi. C’è stato uno sviluppo notevole negli ultimi tempi, grazie anche alle risorse nazionali ed europee assegnate ai comuni. I vantaggi di impianti di pubblica illuminazione a led sono notevoli, sia in termini di risparmio energetico che di sicurezza.

Sotto il primo profilo, infatti, il led consuma molto meno rispetto alle vecchie lampade con luci ad incandescenza. Per quanto riguarda la sicurezza i lampioni possono modulare l’emissione luminosa sulla base delle condizioni meteo, del traffico o della luminanza. Insomma con i nuovi impianti si può prevedere anche una illuminazione intelligente.

Infine c’è un altro elemento da non sottovalutare: le luci a led richiedono una minore manutenzione.