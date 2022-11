Riciclare la plastica? Ecco delle idee alla portata di tutti

Ciascun anno in Italia beviamo 8 miliardi di bottiglie di plastica. I contenitori di plastica ci accompagnano quotidianamente nella nostra vita. Basta voltarti nella stanza dove ti trovi ora per trovarne uno.

La nostra dipendenza da questi materiali rende il riciclo e il riutilizzo delle bottiglie di plastica essenziale per la salute del pianeta. Quindi cosa possiamo fare? Prova alcune delle nostre idee e potrai ridurre al minimo il tuo impatto ambientale e persino risparmiare denaro.

1. Ricicla i contenitori di plastica per conservare degli snack

Cerchi un modo sostenibile per organizzare i ripiani della tua cucina? Riutilizza i vecchi contenitori di plastica per risparmiare spazio nella conservazione degli snack. Possono anche essere utilizzati anche per conservare zucchero, sale e prodotti simili.

2. Crea una fioriera per bottiglie di plastica fai-da-te

Ti piacciono i gatti, le piante e la vita sostenibile? Creare una fioriera a forma di gatto o di un altro simpatico animaletto è in realtà un modo per riutilizzare la plastica. Ecco come fare:

Taglia il terzo inferiore di una bottiglia da 2 litri.

Dipingi la bottiglia di bianco o del colore che preferisci.

Usa le parti restanti per realizzare le orecchie.

Disegna una faccia e altre caratteristiche sulla bottiglia.

Riempi la bottiglia con semi e terra.

3. Crea porta penne con bottiglie di plastica riciclate

Riutilizza le bottiglie di plastica per creare contenitori per riporre penne e altri accessori d’ufficio o per oggetti di casa. Stupisci i tuoi colleghi e i tuoi figli con i tuoi sforzi sostenibili.

4. Avvia un orto con bottiglie vuote da 2 litri

Questo progetto di riciclaggio di bottiglie di plastica ti fa guadagnare punti verdi extra. L’upcycling di bottiglie da 2 litri in fioriere sub-irrigate è uno dei modi più creativi per riutilizzare la plastica. Segui questi passaggi per creare un orto da una bottiglia riciclata:

Rimuovere l’etichetta dalla bottiglia e pulire l’interno.

Prendi un oggetto appuntito e pratica dei fori di drenaggio nel terzo superiore della bottiglia.

Fai un buco sul lato della bottiglia a metà circa.

Avvolgi un pezzo di carta attorno alla bottiglia.

Prendi un pennarello e traccia una linea di taglio attorno alla bottiglia.

Taglia la bottiglia lungo la linea.

Capovolgi il tappo della bottiglia e inserisci una striscia di tessuto.

Assicurati che il tessuto sia a contatto con il terreno.

5. Crea un salvadanaio realizzato con una bottiglia di plastica riutilizzata

Il riutilizzo dei contenitori di plastica può farti risparmiare denaro in più di un modo. Crea un salvadanaio con una bottiglia di plastica e inizia ad incassare. Puoi dipingere l’intera bottiglia in modo che la quantità di monete all’interno non sia visibile e fare un foto nella parte superiore per introdurre le monete.

6. Costruisci una scopa da esterno con bottiglie di plastica riciclate

Puoi trasformare una bottiglia da 2 litri in una scopa da esterno in pochi passaggi. Le robuste setole facilitano la rimozione dello sporco e degli oggetti comuni da esterno.

7. Ricicla le bottiglie di detersivo per creare dei giocattoli

A volte i giocattoli più semplici sono il più grande successo con i bambini. Risparmia denaro riutilizzando le bottiglie di detersivo per bucato per costruire macchinine. Avrai bisogno di recuperare alcuni tappi extra per le ruote e una bottiglia grande. Tutto il resto lo farà la tua fantasia e quella dei tuoi bambini.

8. Crea un innaffiatoi

Non pagare per gli annaffiatoi di plastica. Un altro modo creativo per riciclare la plastica a casa è riutilizzare i contenitori del detersivo per il bucato. Pulisci i contenitori vuoti, pratica dei fori nel tappo e avrai un nuovo annaffiatoio. Sentiti libero di rimuovere l’etichetta in modo che i tuoi vicini non pensino che sei impazzito versando detersivo per bucato sulle tue piante.