Risparmiare sulla bolletta? Ecco 10 utili consigli

Il costo dell’energia elettrica è in continuo aumento? Sei stanco di pagare così tanto? Vuoi risparmiare sulla bolletta della corrente? Con i nostri suggerimenti puoi diventare più efficiente dal punto di vista energetico e ottenere di più dal gas e dall’elettricità. Queste semplici regole di comportamento di aiuteranno a ridurre le emissioni di carbonio della tua casa e a risparmiare sulle bollette mensili.

Risparmiare sulla bolletta è possibile

Ma quali sono le regole da attuare? Per iniziare a ridurre i costi dovrai fare attuare comportamenti quotidiani che, se attuati collettivamente, faranno davvero la differenza per l’intero pianeta. Pensa che le nostre case rappresentano il 40% delle nostre emissioni. E quando risparmi elettricità, inizierai a risparmiare anche sulla bolletta energetica. È una vittoria a tutto tondo!

Ecco allora 10 modi per risparmiare energia a casa.

Un corretto uso della lavatrice di aiuterà a risparmiare sulla bolletta

Fai carichi completi di bucato

Le impostazioni a mezzo carico consentono di risparmiare pochissima energia, quindi un carico completo è molto più efficiente dal punto di vista energetico. Fai meno (ma più pieno) – lava invece i carichi.

Utilizzare l’impostazione eco non fa risparmiare sulla bolletta

Nella lavastoviglie o nella caldaia, l’impostazione eco riscalda l’acqua più lentamente, utilizzando meno energia. Ottieni gli stessi risultati; ci vuole solo un po’ di più. Ma ne varrà la pena se in cambio potrai risparmiare sulla bolletta!

Non utilizzare la modalità standby

A meno che non siano staccati dalla corrente, elettrodomestici come la TV continuano a consumare energia e ciò non consentirà di risparmiare sulla bolletta della luce. Usando alcuni sistemi come Hive Plugs puoi spegnere l’elettricità con un rapido tocco dell’app, non c’è bisogno di allungare la mano dietro la televisione!

Attento al bollitore

Quando prepariamo bevande calde, molti di noi riempiono il bollitore, il che spesso significa sprecare denaro per riscaldare più del necessario. Riempiendo il bollitore solo al livello di cui hai bisogno, potresti risparmiare fino a un terzo dell’energia che hai utilizzato.

Passa alle lampadine a LED

Le lampadine tradizionali sono estremamente inefficienti e se vuoi risparmiare sulle bollette sono la soluzione meno adatta. I LED moderni sono l’opposto e durano anche più a lungo, quindi sono anche meno dispendiosi. Le lampadine a LED intelligenti possono aiutarti a risparmiare ancora più energia poiché puoi accenderle e spegnerle a distanza.

Sai che anche il microonde può aiutarti a pagare di meno?

Usa di più il tuo microonde

Risparmierai energia perché è più veloce rispetto all’utilizzo del forno o dei fornelli. Vale la pena considerare anche una pentola a cottura lenta, poiché è uno degli elettrodomestici da cucina più efficienti dal punto di vista energetico.

Scollega tutti i caricatori per risparmiare sulla bolletta

In tutto il paese, le persone sovraccaricano inutilmente telefoni cellulari, lettori MP3 e laptop. Invece, non appena il tuo dispositivo è completamente carico, prova a prendere l’abitudine di scollegarlo. Questo non solo farà risparmiare sulla bolletta, ma prolungherà anche la durata della batteria.

Chiudi le tende di notte

Durante il giorno è importante cercare di utilizzare quanto più calore naturale e gratuito (sotto forma di luce solare) possibile. Ma quando cala il tramonto, chiudere le tende aiuterà la tua casa a trattenere quel calore. Questo aiuta a mantenere il calore nella stanza, ma cerca di non drappeggiarli sui termosifoni.

Abbassare la temperatura

Con gli efficaci detersivi per lavatrice di oggi, spesso non è necessario far funzionare la lavatrice a una temperatura superiore a 30°C: vestiti puliti, risparmio sulla bolletta, lavoro fatto!

Un impianto di riscaldamento è fondamentale per risparmiare sulla bolletta

Aggiorna il tuo impianto di riscaldamento

I nuovi modelli di caldaie sono straordinariamente più efficienti dal punto di vista energetico e possono fare davvero la differenza per risparmiare sulle bollette mensili. Valuta quindi l’acquisto di nuovi sistemi di riscaldamento.