Eboli, gestione PalaSele: lo scontro politico non si placa

Il consigliere Filomena Rosamilia accusa il Sindaco per la “gestione ridicola e dannosa del PalaSele” e il vicesindaco Enzo Consalvo con una nota stampa “replica alla Consigliera “al quadrato”, regina del Sud”.

Un botta e risposta che in alcuni passaggi nei toni non ha nulla di istituzionale e che, a dirla tutta, qualche imbarazzo dovrebbe averlo creato.

Ecco il comunicato ufficiale da palazzo di Città

“Non ci piace rivangare il passato e le relative responsabilità, ma se qualcuno si vanta di meriti che non ha, nascondendo, invece, gli enormi danni che ha creato ci costringe a fare chiarezza.

Ed in particolare ci riferiamo alla consigliera Rosamilia che accusa l’amministrazione di incapacità. In primo luogo per quanto ci riguarda non c’è una disciplina sportiva o uno spettacolo più importante di un altro.

In base a quale criterio si può stabilire se dare la priorità alla danza, al futsal, al teatro, ad un concerto?La verità è che a novembre 2021, quando ci siamo insediati, neppure al Palasele si poteva degnamente ospitare alcunché.

Qualcuno forse ha dimenticato che ci pioveva dentro? Che l’impianto di climatizzazione non funzionava? Che l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco, contrariamente a quanto affermato dalla consigliera, non c’era?

Che i 470mila euro spesi, tra l’altro, per riparare definitivamente il problema di impermeabilizzazione della cupola non hanno risolto nulla? Che i bagni erano letteralmente divelti? Che c’erano perdite d’acqua dai contatori? Che persino l’impianto antincendio, che faceva parte dei famosi lavori di messa in sicurezza, non funzionava?

A chi mai avremmo potuto dare in concessione il palazzetto in queste condizioni? Ce lo spieghi lei, gentile consigliera, che vanta i risultati raggiunti dalla precedente amministrazione!”. Si legge così nel comunicato stampa di Palazzo di Città.

E il consigliere Rosamilia replica

“La volgarità utilizzata nei comunicati stampa ufficiali di Palazzo di Città è inaudita. Al Presidente del Consiglio Brenga chiedo di riportare qualcuno della maggioranza, a partire dal vicesindaco, sulla via della correttezza istituzionale e del rispetto. Adesso basta!”, scrive il consigliere Rosamilia che chiede al massimo rappresentante dell’assise cittadina di far rivedere modi e modalità ai consiglieri comunali.

“Da quando si è insediata questa amministrazione, capita, puntualmente, che ad ogni nota stampa della sottoscritta seguano comunicati ufficiali imbarazzanti che fanno ridicolo sarcasmo e contengono sempre frasi e parole offensive”.

“È sotto gli occhi di tutti come la precedente amministrazione abbia gestito il PalaSele, lo stadio Dirceu, degli impianti sportivi facendo diventare queste strutture fiore all’occhiello della città e punto di riferimento del centro sud Italia” e conclude: “In ogni caso parlano i fatti, i video, i comunicati stampa, le immagini. Tantissimi apprezzamenti sulla gestione del PalaSele ha avuto la precedente amministrazione. Il vicesindaco, però, evidentemente era impegnato altrove”.

Al Presidente del Consiglio Comunale Cosimo Brenga il compito di riportare la discussione politica nei toni e nelle forme istituzionali.