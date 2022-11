Eboli: questione del PalaSele ancora al centro del dibattito

Stop al campionato Regionale e Coppa Campania di danza sportiva in programma al Palasele. Il caso continua a far discutere. E col passare dei giorni all’aspetto sportivo si aggiunge quello politico. Così si trascina una situazione che, al momento, non avrebbe ancora una versione ufficiale rilasciata da Palazzo di Città.

Nel giro di poche ore i social impazziti, commenti e prese di posizione, società sportive di danza in delirio, atleti increduli, amareggiati, dispiaciuti.

Questione PalaSele, le accuse della minoranza

E dopo lo sfogo amaro di un atleta che ha parlato a nome di tanti, arriva la nota del consigliere comunale di minoranza Filomena Rosamilia che chiede chiarimenti al Sindaco e lancia strali contro la cattiva gestione del PalaSele definendola “ridicola e dannosa per tutta la Città”.

“In queste ore assistiamo all’ennesima brutta figura del Sindaco Conte e della sua maggioranza… La Federazione Italiana di Danza Sportiva, dopo aver avuto la disponibilità dal Comune nel mese di luglio, organizza uno degli eventi più importanti nel mondo della danza, con migliaia di presenze, riempiendo alberghi e ristoranti. Ma, inopinatamente, l’amministrazione Conte – tre giorni prima dell’evento – non concede la struttura, in quanto era già programmata in concomitanza di data la partita della Feldi. E cosa dice il Sindaco, con una superficialità disarmante, che “c’è stato un disguido” non trovando alcuna soluzione concreta al “disguido” da lui stesso provocato. Eppure bastava semplicemente fare quello che in passato si è sempre fatto: pianificare, programmare e coordinare con le realtà sportive e avremmo sicuramente mantenuto entrambi gli eventi”.

La nota stampa sulla questione Palasele del consigliere comunale Filomena Rosamilia, che in provincia di Salerno segue le deleghe alle Pari Opportunità, Politiche Sanitarie e Sociali, è molto certosina e dura.

La Rosamilia però non le manda certo a dire e conclude: “Bastava solo continuare il grande lavoro fatto dalla giunta Cariello. Ma se in un anno il Sindaco e i suoi adepti sono riusciti a distruggere tutto ciò che si era costruito, immaginiamo cosa potrà succedere nei prossimi 4 anni. Prima vanno via dal governo di questa Città prima salviamo il salvabile”.

L’amarezza degli atleti

E se a tutto questo si aggiunge, ancora, l’amarezza degli atleti la situazione necessita di un chiarimento ufficiale da parte del Comune.

“Dopo aver fatto annullare il Campionato Regionale e coppa campana, si vuole correre ai ripari, concedendo il Palasele all’evento del 17/18 Dicembre (che era stato annullato) di danza sportiva, e spostando la Feldi al Paladirceu”, scrive un atleta amareggiato.

Resta sempre più credibile, intanto, l’avvio di un procedimento per la richiesta del risarcimento danni da parte della Federazione Danza Sportiva nei confronti del Comune.