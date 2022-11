Eboli, stop al campionato Regionale e Coppa Campania di danza sportiva

Da Eboli a Napoli. Stop al campionato Regionale e Coppa Campania di danza sportiva. Delusione e amarezza per gli atleti e gli organizzatori. La notizia che qualcosa non andasse nel verso giusto era trapelata già nel primo pomeriggio.

Ma solo poco fa è stata “ufficialmente” resa nota attraverso messaggi che si sono rincorsi nelle chat cosiddette “di categoria” e tra gli addetti ai lavori.

“Buona sera amici/che Ebolitani. Sabato 5 e 6 Novembre, e cioè tra 3 giorni, si sarebbero dovuti svolgere al Palasele il campionato Regionale e Coppa Campania di danza sportiva, (dove partecipavano anche noi), portando tantissime persone ad Eboli, ma solo stasera e cioè 3 giorni prima si è venuti a conoscenza che non ci saranno i campionati, per un chissà che’ con l’amministrazione comunale.

Spero di avere una risposta da chi gestisce gli eventi al Palasele. E la notizia più eclatante è che sono stati spostati a Giugliano (NA) il 19/20 Novembre”.

Testuale è il messaggio di uno degli atleti, che affida ai social sentimenti di amarezza, delusione, dispiacere. Sono questi i sentimenti comuni anche di altri atleti che, provenienti da varie zone della Regione Campania, si sarebbero dati appuntamento al PalaSele per questo fine settimana e che, al contrario, saranno costretti a raggiungere Napoli il 19 e 20 novembre per partecipare all’evento sportivo inspiegabilmente sospeso da chi gestisce la struttura sportiva ebolitana.

Una notizia che se confermata farebbe riflettere molto. Non solo per il danno di immagine agli impianti sportivi della città di Eboli che negli anni precedenti hanno ospitato importanti eventi sportivi di carattere nazionale ed europeo ma anche in termini di indotto economico.

All’indomani dell’aggiudicazione di una gara di appalto per la gestione del bar ubicato proprio all’interno del PalaSele questa notizia, se confermata, arrecherebbe un danno economico alla società a cui è stato affidato il servizio.