Oroscopo 9 novembre, Acquario e Pesci…una coppia che scoppia

Ed eccoci qui, sempre pronti per scoprire cosa prevedono le stelle per noi. In tanti si lasciano anche condizionare dalle stelle, di sicuro non c’è una correlazione scientifica, ma siamo certi che anche tu, almeno una volta a settimana, segui i consigli degli astri.

Continua a leggere perché oggi voglio parlarti dell’affinità di coppia tra due segni, apparentemente, forti ma che, sotto sotto, sono due gocce d’acqua. Sto parlando dei nati sotto il segno dell’Acquario e quelli nati sotto il segno dei Pesci.

Affinità di coppia Acquario – Pesci, ecco come siete in amore

Acquario e Pesci sono due segni zodiacali che vivono la loro vita all’insegna dell’altruismo. Una dote incredibile sia per due amici, sia per due amanti.

L’idealismo li guida e spesso sembrano persi su un altro pianeta. Ma proprio per questo tendono sempre al meglio, per quanta fatica comporti.

Le relazioni tra due persone nate sotto l’influenza di questi segni sono caratterizzate da un grande interesse per le questioni spirituali.

Entrambi hanno un forte senso della giustizia, di cosa è giusto e di cosa è sbagliato, e non si fanno problemi a perseguire quello in cui credono.

Oroscopo 9 novembre 2022

Ariete

Cerca di realizzare ciò che hai deciso di fare! È possibile mantenere una forte attenzione su ciò che mai si vuole fare; assicurati di non esagerare.

Toro

Soddisfa il tuo desiderio di apparire diverso, cambia acconciatura o guardaroba! I pianeti che governano la tua vita amorosa sono ora al loro apice.

Gemelli

Nuovi sviluppi sono attesi su tutti i fronti che potrebbero ampliare le tue idee e potrebbero cambiare completamente il carattere della tua vita. Vivrai un raro momento di soddisfazione per la tua vita.

Cancro

Le persone possono avvicinarti per simpatia e potresti considerarlo come un tentativo di attirare la tua attenzione!

Leone

Qualcuno sta cercando di approfittare anche di te. Sentirete un’ondata di fiducia in se stessi e il bisogno di affermare la vostra identità entro i confini delle vostre relazioni sentimentali.

Vergine

Qualcuno vicino a te può anche diventare emotivo e la tua risposta appropriata è vitale ora. Fai attenzione mentre l’inganno e l’inganno stanno marciando velocemente verso il tuo segno.

Bilancia

Trascorrerai la maggior parte della giornata con il tuo partner ed esplorerai qualcosa di nuovo da aggiungere al piacere.

Scorpione

Rivela tutti i tuoi segreti all’altro e condividi le preoccupazioni che hai! Ciò favorirà nuovo entusiasmo nella tua relazione avvicinandovi sempre più.

Sagittario

La carriera e altre considerazioni esterne richiedono la tua attenzione. Fai qualcosa di premuroso per il tuo partner e verrai gratificato.

Capricorno

Comunque potresti essere messo in situazioni che sono prive di sentimenti veri e quindi non sarai molto colpito da coloro che ti offrono di fare parte della tua vita.

Acquario

Chi è coinvolto in una relazione può decidere di fidanzarsi o sposarsi. Un cambiamento nelle energie planetarie può farti valutare la tua relazione in una nuova luce.

Pesci

Argomenti e alterchi segnano la tua giornata. Evita di raccogliere qualsiasi problema con il tuo partner oggi. Cerca di capire il punto del tuo partner e non offrire alcuna controprova.