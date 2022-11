A Velia una passeggiata suggestiva sul Crinale degli Dei

Proseguono gli appuntamenti con le domeniche al Museo gratis. Sono tantissime le iniziative che avranno come cornice lo straordinario Parco Archeologico di Paestum e Velia.

Laboratori per grandi e piccini, visite guidate al Museo, passeggiata sul Crinale degli Dei. Il tutto visitabile, affidandosi al trasporto gratuito a bordo della navetta messa a disposizione dal Comune di Capaccio Paestum.

Ecco le attività da fare al Parco Archeologico di Paestum e Velia

Dalle ore 11:00 e fino alle ore 15:00, nel parco archeologico di Paestum, bambini e ragazzi potranno partecipare ad una visita alla scoperta del Tempio di Nettuno e della Basilica.

A seguire ci sarà la possibilità di partecipare ad un laboratorio di disegno.

A Velia, dalle ore 15:00, si terrà una caccia al tesoro con una visita- gioco della durata di 90 minuti, ci sarà così la possibilità di fare scoprire ai giovani i segreti dell’antica Elea.

I biglietti per i laboratori saranno disponibili al costo di € 3,00 (max 30 persone a gruppo).

Sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza magica e visitare i depositi ed entrare nel vivo delle storie, delle persone e delle attività che renderanno vivo i sotterranei.

Una suggestiva passeggiata sul Crinale degli dei

Un’altra suggestiva attività, sarà la passeggiata lungo il Crinale degli dei a Velia. Un percorso archeo- paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra.

Lungo il Crinale, sarà possibile ammirare panorami mozzafiato e scorci di Velia, oltrepassare la Porta Rosa e incontrare nove aree sacre con terrazzamenti artificiali su edifici di culto risalenti al periodo tra il 400 e il 250 a.c.

Servizio navetta par visitare il Parco

Inoltre, tutte le domeniche, è possibile visitare il Parco archeologico di Paestum e Velia con la navetta che partirà da Paestum in via Voza alle ore 14:00 e ripartirà da Velia alle 17:30 per fare ritorno a Paestum.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del Parco a questo indirizzo