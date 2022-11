Parco Bonifacio ad Agropoli: lunedì al via i lavori

Prenderanno il via il prossimo lunedì 7 settembre i lavori di riqualificazione del parco pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli. Un’opera pubblica programmata da tempo, la cui progettazione è stata avviata dalla passata amministrazione e completata durante il periodo commissariale. Spetterà al sindaco Roberto Mutalipassi partecipare come protagonista alla cerimonia di posa della prima pietra e successivamente al taglio del nastro.

I lavori al Parco Bonifacio

Il Parco Liborio Bonifacio da tempo versa in condizioni di degrado, a causa anche dell’azione dei vandali. Il progetto che consentirà di procedere al suo restyling è finanziato in parte con fondi del DPCM del luglio 2020. Questo ha garantito investimenti in infrastrutture sociali.

Previsto non solo il restyling dell’area ma anche la rimozione di alcuni alberi con piantumazione di nuove specie più consone e nuove giostrine.

«Presto la nostra città tornerà ad avere un Parco pubblico dignitoso ed attrezzato», il commento del primo cittadino,

Gli altri lavori

Nell’area presto partiranno anche altri lavori: sempre grazie ad un finanziamento ottenuto negli anni scorsi, previsto l’abbattimento dei locali dove attualmente hanno sede la Croce Rossa ed altre associazioni, con relativa palestra negli ultimi tempi adibita a centro vaccinale. Faranno spazio ad un nuovo centro polifunzionale che avrà un costo di circa 5 milioni di euro.