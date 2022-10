Parco Bonifacio ad Agropoli: al via i lavori

Era il maggio dello scorso anno quando, con l’Ente commissariato, venne concluso l’iter progettuale iniziato un anno prima per riqualificare il parco Liborio Bonifacio di Agropoli. Nei giorni scorsi l’area verde di via Taverne ha chiuso i battenti per permettere l’avvio dei lavori.

Parco Bonifacio ad Agropoli: i lavori

Un’opera in continuità tra vecchia e nuova amministrazione. La prima ha approvato il progetto e stanziato le risorse, la seconda eseguirà gli interventi e taglierà il nastro.

Meriti a parte con quest’intervento si restituisce dignità al parco pubblico Liborio Bonifacio di Agropoli. Lo hanno chiesto tanti cittadini, soprattutto mamme e papà desiderosi di avere un’area verde dove far giocare i loro bambini in sicurezza. Ciò non era possibile nella villa comunale di via Taverne, dove la manutenzione era carente e le giostrine rappresentavano un pericolo più che un’opportunità di giovo e svago.

Il progetto

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 437.739,89. Di questi € 284.494,90 per le sole opere, mentre la parte restante è rappresentata dalle somme a disposizione.

Le opere prevedono non solo il restyling dell’area, ma anche la sostituzione di alcuni alberi con piante più idonee e nuovi giochi per i bambini. La speranza dei residenti è che il parco Bonifacio possa essere anche presidiato e controllato dopo i lavori per prevenire atti di vandalismo che più volte sono stati segnalati.