Agropoli: approvato il progetto esecutivo per lavori di riqualificazione del Parco Bonifacio

AGROPOLI. E’ stato approvato il progetto esecutivo, già predisposto dalla giunta Coppola, per i lavori di riqualificazione del “Parco Liborio Bonifacio“.

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 437.739,89; di cui € 284.494,90 per lavori e € 153.244,99 di somme messe a disposizione.

Riqualificazione del Parco Liborio Bonifacio ad Agropoli: l’iter

L’amministrazione comunale, con Delibera di Giunta, aveva approvato nel 2020, il Piano Urbanistico Comunale, il quale si articola in una serie di progetti strategici, definiti in specifici ambiti del territorio.

Il più significativo, è quello relativo al Parco Fluviale del Testene, di cui “Liborio Bonifacio”, rappresenta uno dei tasselli strutturanti.

Le finalità del progetto

Si rende, per questo motivo necessario, un intervento finalizzato alla riqualificazione, che possa costituire un’occasione per il miglioramento della funzionalità ecologica dell’intera area.

Il Parco potrà rappresentare, così, una “infrastruttura verde” di grande rilevanza, ricco di opportunità, viaggiando nell’ottica della valorizzazione da situazioni di degrado e criticità legate all’area.

Il progetto è finanziato, in parte, con i fondi del DPCM del luglio 2020 in materia di investimenti in infrastrutture sociali.