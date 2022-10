Commemorazione dei defunti, a Pollica navetta gratuita per il cimitero

L’amministrazione comunale del Comune di Pollica, guidata dal sindaco Stefano Pisani, ha stabilito gli orari di apertura del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre.

In particolare, sarà possibile recarsi al cimitero dalle ore 08:00 alle ore 17:00

In più l’Ente ha instituito per il solo giorno 2 novembre, un servizio speciale di collegamento per il cimitero con la possibilità di usufruire, gratuitamente, di una navetta.

Ecco gli orari della navetta per il cimitero a Pollica

La navetta partirà dalla frazione Pioppi alle ore 09:00 con arrivo ad Acciaroli alle 09:15, a Cannicchio alle 09:30, Pollica 09:45, Cimitero ore 10:00; e ancora arriverà alla frazione Galdo alle 10:05, Celso 10:05 e cimitero 10:10.

Un modo per essere vicini agli anziani del paese

Un servizio utile, soprattutto, per gli anziani che non riescono a raggiungere, in autonomia, il cimitero da Pollica e stringersi attorno ai propri cari defunti per una preghiera o per porgere un fiore.

Un gesto concreto per essere sempre di più accanto agli anziani. La commemorazione dei defunti è la ricorrenza in cui la memoria si riempie di affetto, nostalgia e di speranza, un giorno in cui per i tanti anziani che si recano al cimitero, è un modo per essere accanto alle persone care scomparse.

Questa non è la prima iniziativa messa in campo sul territorio cilentano. Qualche settimana fa, anche il Comune di Laurito, ha presentato un’iniziativa rivolta agli anziani del paese.

Un progetto che permetterà agli anziani di sentirsi meno soli e più coccolati con il supporto dei ragazzi della Protezione civile organizzando laboratori e altri interventi per la terza età. (Leggi qui).