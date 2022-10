Anziani meno soli a Laurito: ecco l’iniziativa

Un progetto per permettere agli anziani di sentirsi meno soli. È l’iniziativa del Comune di Laurito, pronto a garantire, con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile universale, delle attività in favore degli anziani del paese, favorendone l’integrazione, la socializzazione e facendo in modo da farli sentire ancora utili e tenerli in attività.

Ecco il progetto per gli anziani di Laurito

“Anziani meno soli”, questo il titolo del progetto, mira alla realizzazione di servizi, iniziative, laboratori ed altri interventi per la terza età.

Diverse le iniziative previste: per rompere l’isolamento dell’anziano e restituirgli il buonumore, è fondamentale fargli visita periodicamente, aiutarlo quando ne ha bisogno e, magari, spingerlo a utilizzare le nuove tecnologie, spiegandogli come fare a restare in contatto con amici e parenti grazie ad esse. E questa sarà una delle attività che faranno i giovani del servizio civile.

Previsto, inoltre, uno spazio e un tempo in cui ogni bambino e ogni anziano possono incontrarsi. Sarà un’occasione per scambiare esperienze, scoprire il nuovo, esplorare, scambiarsi sguardi e sorrisi.

L’Ente attiverà anche un laboratorio dove sarà possibile rievocare e raccontare alcune tra le tappe principali della propria vita, al fine di favorire la dimensione della socialità e della condivisone dei ricordi. Si potranno inoltre preparare ricette tradizionali cucinando o anche solo dando indicazioni sulla preparazione. Queste verranno raccolte e poi utilizzate per creare un originale ricettario di piatti tipici locali.

Gli anziani di Laurito potranno partecipare a corsi di alfabetizzazione informatica. I giovani del servizio civile, infine, si occuperanno anche di affiancare quanti desiderano recarsi al cimitero o far posizionarne di nuovi sulle tombe dei propri cari.