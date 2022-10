Vuoi allontanare le mosche? Ecco un metodo semplice evitando gli insetticidi

Gli insetti sono per te un fastidio? A volte ne hai una vera e propria fobia? Se vuoi allontanare le mosche leggi questo articolo, troverai dei consigli per scacciarle via definitivamente senza usare insetticidi.

Allontanare le mosche? Il caldo il vostro nemico

Siamo nel pieno dell’autunno eppure le temperature sono ancora miti. “Colpa” dei cambiamenti climatici che garantiranno ancora qualche settimana con temperature sopra la media. Possiamo certamente approfittarne per fare qualche passeggiata all’aria aperta o prendere il sole in spiaggia. Ma il caldo di questo periodo ha anche delle conseguenze negative. Zanzare ed altri insetti continuano ad infastidirci e non sembrano proprio volerci lasciare in pace.

Un metodo efficace contro le mosche

Vogliamo ora proporti un metodo per allontanare le mosche senza ricorrere a insetticidi chimici ma utilizzando ingredienti naturali e alla portata di tutti.

Vuoi sapere qual è? Semplice: il basilico. Come hai fatto a non pensarci prima? Il basilico è una pianta profumatissima. C’è chi ne ama l’odore e chi non rinuncia a mangiarla, magari in un bel piatto di pasta al sugo o su una pizza margherita. Ma il basilico ha anche un altro utilizzo: se vuoi allontanare le mosche utilizzalo. Questo insetto ne detesta l’odore.

Se detesti gli insetticidi puoi mettere una piantina di basilico davanti alla finestra e questi staranno lontani dalla tua casa.

Il basilico: una soluzione per allontanare le mosche

Se poi la presenza delle mosche è addirittura eccessiva allora perché non piantare il basilico direttamente sul vostro terrazzo o il vostro giardino. Magari potrai non fermarti al basilico ma aggiungere qualche altra pianta profumata che pure ha l’effetto di allontanare le mosche. Un esempio? Il pepe nero.

Una valida alternativa

Se il pollice verde però non è la tua qualità primaria, allora scegli una soluzione alternativa per allontanare le mosche. Prendi un barattolo, lascia macerare delle foglie di menta con l’aceto per una settimana. A questo punto puoi allungare il composto con dell’acqua, versalo in un erogatore e spruzzane un po’ negli ambienti. Funzionerà come un insetticida, ma anziché uccidere gli insetti si limiterà ad allontanarli. Provare per credere.

E se proprio non riesci a trovare la soluzione che faccia al caso tuo allora dovrai solo attendere un’ondata di freddo e pioggia per allontanare mosche ed altri insetti definitivamente.