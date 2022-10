Caldo anomalo, le zanzare ringraziano

È allarme zanzare. C’è chi sostiene di vederne più ora che in piena estate. «Colpa», della cosiddetta ottobrata, caratterizzata da temperature miti e scarse precipitazioni che favoriscono il proliferare di questi insetti fastidiosi e talvolta anche pericolosi.

I rischi provocati dalle zanzare

Nel casertano, ad esempio, sono stati trovati quattro cavalli e un pollo positivi al virus West Nile, veicolato proprio dalle punture di zanzare. In altre zone d’Italia sono stati registrati problemi dovuti alle allergie.

Un problema, quelli di questi insetti, che si manifesta da nord a sud, in particolare nelle regioni più calde e che le aziende sanitarie non stanno affrontando nel migliore dei modi poiché in molti casi non ci sono interventi di disinfestazione.

Il clima

Intanto il clima caldo permette alle zanzare di continuare a riprodursi e le uova deposte continuano a schiudersi. Una situazione che andrà avanti non all’infinito ma fino al prossimo brusco calo delle temperature.

In realtà la presenza delle zanzare ad ottobre non è una novità, già in passato si sono registrate situazioni simili. Bisognerà avere la pazienza di aspettare un altro po’. Tra qualche giorno potrebbero esserci nuove piogge e quindi un primo calo di questi insetti. Ma sarà il freddo a porre definitivamente la parola fine sul problema zanzare.