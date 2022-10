Ambiente e territorio: un incontro a Vatolla

Venerdì 29 ottobre, alle ore 19:00, presso la sala Riunioni della Fondazione Gian Battista Vico – Palazzo Vargas di Vatolla, si svolgerà un Convegno “Ambiente come etica del Territorio”, organizzato dal Club Rotary Vallo della Lucania-Cilento.

Ambiente come etica del territorio: l’iniziativa

Nella programmazione del Club di quest’anno, il Presidente Giuseppe Ametrano ha previsto una serie di eventi volti a dare importanza alla tutela del territorio e dell’ambiente. Elementi che rappresentano, oggi, un elemento non trascurabile. Compito del Rotary è ricercare nelle problematiche, il modo più semplice per trovarne possibili soluzioni, e quale miglior scelta se non quella di sensibilizzare anche i non “‘addetti ai lavori”.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Vincenzo Pepe – Ordinario Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Presidente Nazionale Onorario FareAmbiente; Marianna Esposito Vinzi, Docente di Letteratura Italiana e membro della Société Dantesque De France in “ La percezione dell’ambiente ed degli spazi urbani nella letteratura post moderna”; la Prof.ssa Carmen Lucia, Dottore di ricerca, Università degli Studi di Salerno, Docente Istituto Secondario di II Grado “Parmenide” di Vallo della Lucania, sul tema dell’ambiente e dei delitti ambientali nel Reportage “Dall’Etna al Vesuvio” di Carlo Bernari.

A moderare l’incontro Ambiente come etica del territorio Giuseppe Nese, ESG Ambassador Banca 2021.