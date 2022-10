Almanacco 25 ottobre, nasceva oggi uno dei padri del Cubismo

Almanacco del 25 ottobre. Diversi gli avvenimenti di oggi; in primo piano la Chiesa con la Solennità di Santa Daria. Vi proponiamo anche l’almanacco di ieri, 24 ottobre.

Ecco la vita della Santa in breve

Crisante e Daria erano due nobili sposi romani ricchi di doti naturali e di ricchezze. Conosciuta la religione cristiana, il marito ebbe cura di istruire anche la sua sposa Daria e questa, abbracciata la fede cattolica, fu tutto zelo col marito per conquistare alla verità le matrone romane che aveva modo di avvicinare.

Il loro zelo e la loro opera furono efficacissimi tra la moltitudine dei pagani, e le conversioni furono innumerevoli sia tra gli uomini per opera di Crisante, che fra le donne per opera della sua santa sposa Daria.

Ma la loro opera non poteva restare nascosta in tempo di persecuzione, per cui essendone venuto a conoscenza il prefetto Cirino, furono fatti arrestare e dati in mano al tribuno Lisia perchè facesse loro rinnegare la fede ed in caso contrario li giustiziasse.

Altri Santi del 25 ottobre

San Crispino (Martire)

San Gaudenzio (Vescovo di Brescia)

Significato del nome Daria

deriva dal persiano Darayavaush, nome tradizionale della dinastia dei re Achemenidi, poi grecizzato in Dareios; significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”. Il nome Daria in Italia non è molto diffuso, mentre è molto popolare tra le nuove nate di Romania e Polonia.

Proverbio del giorno

In ottobre compra grano e copriti

Aforisma del giorno

Il peccato peggiore verso le nostre care creature non è quello di odiarle, ma di essergli completamente indifferenti: questa è l’essenza dell’inumanità. (George Bernard Shaw)

Accadde oggi qualche tempo fa

1976 – Va in onda l’Almanacco del giorno dopo : “Buonasera domani è il 26 ottobre. La Chiesa ricorda…”. È l’incipit de ”L’Almanacco del giorno dopo”, rubrica curata dalla redazione giornalistica del Tg1 (Giorgio Ponti, Diana De Feo e Flora Favilla) che va in onda alle 19,45, prima delle previsioni del tempo. La conduttrice Paola Perissi, che rimarrà il volto storico della striscia quotidiana fino al 1987, presenta il giorno seguente partendo dal santo festeggiato dalla Chiesa cattolica e dagli orari in cui sorge e tramonta il sole e si leva e cala la luna.

1955 – Primo forno a microonde domestico: Fu la Tappen, azienda statunitense di elettrodomestici, a lanciare nei negozi di Mansfield (nell’Ohio) il primo forno a microonde ad uso domestico, cambiando per sempre le abitudini culinarie di milioni di persone. Costruito in acciaio inox, con ripiano in vetro, aveva due velocità di cottura (500 e 800 watt) e un’alimentazione a 220 volt. Il prezzo di 1.295 dollari (equivalenti ai 10.500 di oggi, in euro 8.200 circa) impedì che divenisse in poco tempo un oggetto di largo consumo, rimandandone la diffusione di massa negli anni Settanta.

Sei nato il 25 ottobre? Ecco le tue caratteristiche

I nati il 25 ottobre devono dar forma alle loro idee. Sebbene possano essere persone molto ricche di immaginazione, i sogni e le visioni non significano nulla per loro a meno che non siano concretizzati in realtà fisica.

Personaggi famosi nati il 25 ottobre

1881 – Pablo Picasso: Un genio dell’arte in assoluto e tra i grandi maestri della pittura del Novecento.

1825 – Johann Strauss: Nelle sue vene scorreva la musica da generazioni e generazioni, ma è stato lui a portare il nome degli Strauss sul tetto del mondo.

1984 – Katy Perry: Nuova eroina del pop mondiale e icona fashion e sexy per il suo stile stravagante nel vestire e per le forme da pin-up.