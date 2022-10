Roccadaspide, un progetto di rilancio per il turismo. I dettagli

L’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, intende avviare un progetto di valorizzazione e rilancio del turismo montano, aderendo all’avviso pubblico indetto dal Ministero del Turismo.

Il progetto si inserisce nell’ambito del CIPESS che ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero del turismo, avente una dotazione finanziaria pari a € 46,84 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

Rilancio per il turismo montano, ecco il progetto di Roccadaspide

L’Ente si inserisce nell’ambito nell’area tematica «Competitività imprese»- settore di interventi «Turismo e ospitalità» e nello specifico nella misura denominata «Montagna Italia» per un importo complessivo pari a € 26.700.000,00

La progettualità ha come scopo quello di sostenere programmi di investimenti per il rilancio del turismo montano italiano attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione di prodotti turistici nell’ottica di sostenibilità.

La necessità di questo progetto specifico per la montagna, nasce dall’esigenza di sostenere, soprattutto nel meridione, le attività imprenditoriali in rete per la valorizzazione turistica del patrimonio montano e per il potenziamento delle infrastrutture esistenti per la fruizione sostenibile anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto.

Il commento

«Sostenere la crescita sostenibile del turismo in montagna vuol dire sostenere e presidiare l’economia montana- così fanno sapere da palazzo di città– garantendo il presidio idro- geologico dei territori ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri»- concludono.

Ovviamente bisogna tener presente anche le diverse aree del Paese, sotto il profilo di accessibilità e delle infrastrutture disponibili, al fine di favorire la fruizione della montagna nell’arco di tutto l’anno.

Le finalità

L’avviso pubblico punta a sostenere progetti finalizzati alla promozione di processi di integrazione all’interno della filiera turistica montana attraverso la costituzione di forme di aggregazione di impresa, con l’obiettivo di migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica del settore.

Le candidature per il finanziamento dei progetti per la montagna possono essere presentate da soggetti provati o non profit, in forma singola o aggregata, con preferenza per la forma associata.

Questa proposta riguarda le aree della Valle del Calore, si pone in linea con gli obiettivi di valorizzazione turistica del patrimonio montano dell’area territoriale di riferimento, potenziamento delle infrastrutture esistenti.