Come sgonfiare la pancia? Ti spieghiamo cause e rimedi

Quante volte vi è capitato di avere la pancia gonfia? È davvero una sensazione fastidiosa. La prima soluzione che ci viene in mente in questi casi è quella di provare a mangiare meno. Ma non sempre il gonfiore addominale è un problema legato al cibo e alla digestione. E allora come sgonfiare la pancia?

Cos’è la distensione addominale?

La cosiddetta distensione addominale è un problema che può dipendere da molteplici cause. I medici sono solito far riferimento alla regola delle “cinque F”: flatus (gas), feto (gravidanza), feci (feci intrappolate), fluid (liquidi) o fat (grasso).

Ma prima di proseguire è bene distinguere se si tratta di un problema acuto, ovvero improvviso e insolito, o cronico, qualcosa che si verifica ripetutamente e in modo prevedibile. Un addome dilatato, inoltre, può avere ragioni organiche o funzionali. Trovare l’origine facilita trovare la soluzione su come sgonfiare la pancia.

Le cause organiche possono includere:

Gravidanza.

Mestruazioni, che causano ritenzione idrica.

Significativo aumento di peso recente, che tende a essere immagazzinato come grasso intra-addominale e può limitare la digestione.

Un’ostruzione dell’intestino tenue o crasso, che causa un accumulo di gas e rifiuti.

Paralisi parziale dello stomaco (gastroparesi) che provoca un accumulo di contenuto digestivo.

Alcune malattie gastrointestinali causano gas e gonfiore, tra cui la crescita eccessiva batterica dell’intestino tenue (SIBO), la celiachia, l’insufficienza pancreatica esocrina (EPI) e le malattie infiammatorie intestinali (IBD) .

Infiammazione del rivestimento addominale (peritonite).

Un accumulo di liquido nell’addome causato da una malattia del fegato (ascite).

Ingrossamento dell’organo da infiammazione o crescita.

Emorragia interna (emorragia intra-addominale).

Cause funzionali

Le ragioni funzionali per un gonfiore addominale tendono a coinvolgere problemi digestivi che causano l’accumulo di gas e/o contenuto digestivo. Le cause potrebbero includere:

Gas da indigestione funzionale , intolleranze alimentari o sindrome dell’intestino irritabile (IBS) .

Costipazione che causa un accumulo di feci e un backup del contenuto digestivo.

Ritenzione urinaria che causa un accumulo di urina.

Disturbo delle contrazioni muscolari coinvolte nella digestione ( pseudo-ostruzione intestinale ), che provoca il backup del contenuto digestivo.

Debolezza muscolare addominale, che fa sì che il contenuto addominale si pieghi verso l’esterno e verso il basso (enteroptosi).

Come sgonfiare la pancia?

Se il problema ti capita spesso per trovare la causa e sgonfiare la pancia, contatta il medico.

Un esperto inizierà ponendoti domande sui tuoi sintomi ed esaminando il tuo addome per vedere dove è disteso. La posizione della curva verso l’esterno, indipendentemente dal fatto che sia uniforme nella cavità addominale o più pronunciata in una particolare regione, li aiuta a determinare quali organi sono coinvolti e restringere l’elenco delle probabili cause. Possono anche sentire l’area con le mani o toccarla e ascoltare il suono che emette per determinare la presenza di fluidi, gas o solidi.

Gli organi interni dell’addome possono essere classificati come solidi o cavi. Gli organi solidi includono il fegato, la milza, i reni, le ghiandole surrenali, il pancreas, le ovaie e l’utero. Questi possono ingrandirsi a causa di infiammazioni o escrescenze come un tumore, un ascesso o una cisti. Il tuo medico potrebbe essere in grado di sentire che sono ingranditi o potrebbe aver bisogno di guardare un’immagine degli organi interni per dirlo. Una grande crescita potrebbe essere palpabile attraverso la pelle. Il tuo medico confermerà la tua condizione con test di imaging, quindi proseguirà con ulteriori test e trattamenti a seconda della condizione.

Gli organi cavi dell’addome comprendono lo stomaco, l’intestino tenue, il colon, la cistifellea, i dotti biliari, le tube di Falloppio, l’utero e la vescica. Questi organi sono palpabili solo se sono dilatati. Se il tuo medico può sentire qualcuno di loro, saprà immediatamente dove si trova il problema.

Come gli organi solidi, gli organi cavi possono ingrandirsi a causa di infiammazioni o escrescenze. Ma possono anche gonfiarsi con i prodotti della digestione —gas, succhi digestivi, feci e urina — o con la gravidanza, nel caso dell’utero — o, raramente, con emorragie interne. I test di imaging lo chiariranno.

Ancora non hai trovato come sgonfiare la pancia? Ci sono ancora altre ipotesi. Una ulteriore causa di distensione addominale è l’accumulo di liquidi nel rivestimento della cavità addominale, chiamato peritoneo. Questi tessuti possono infiammarsi a causa di un’infezione (peritonite) oppure possono essere riempiti di liquido a causa di una condizione chiamata ascite. Di solito un effetto collaterale delle cicatrici epatiche (cirrosi), l’ascite si verifica quando la pressione sui vasi sanguigni nel fegato (ipertensione portale) forza il fluido nella cavità addominale. Gli operatori sanitari possono spesso identificare il liquido nel peritoneo da un esame fisico, ma un’ecografia addominale è più sensibile.

I rimedi per sgonfiare la pancia

Sei arrivato a questo punto della lettura? Vediamo insieme come sgonfiare la pancia. Se il tuo addome dilatato ha una causa organica, il trattamento sarà specifico per quella causa. Potrebbe significare gestire una malattia, un’infezione, una crescita, un’ostruzione o una lesione. Un caso acuto si risolverà quando la causa sottostante è stata trattata. Un caso cronico può essere trattato in aggiunta con diuretici (per liquidi), lassativi (per costipazione) o capsule di carbone attivo (per gas).

Se hai una distensione addominale funzionale e la causa è sconosciuta, potrebbero essere necessari alcuni tentativi ed errori per gestirla. Il tuo medico può raccomandare un test del respiro all’idrogeno per aiutare a determinare la causa dell’eccesso di gas intestinale. Potrebbero anche consigliarti di provare cambiamenti nella dieta, probiotici o enzimi per migliorare i processi digestivi. Se sospettano che la causa sia la debolezza muscolare, potrebbero suggerire esercizi per il pavimento addominale o pelvico.

Come posso prevenire il gonfiore di pancia?

Esiste un modo per prevenire il gonfiore addominale? Se noti che la distensione addominale si verifica dopo aver mangiato, potresti essere in grado di cambiare le tue abitudini alimentari per sgonfiare la pancia. Per esempio:

Identifica le sensibilità alimentari e cambia la tua dieta di conseguenza.

Mangia piccole quantità più lentamente. Aspetta più a lungo tra i pasti.

Bere più acqua e mangiare più fibre per prevenire l’accumulo di rifiuti.

Prova gli enzimi digestivi e i probiotici prima dei pasti.

Quando chiamare il dottore?

Quando dovresti preoccuparti di un addome dilatato? Cerca assistenza medica se la tua distensione addominale:

Continua a peggiorare e non va via.

Viene fornito con un forte dolore addominale .

Viene fornito con sintomi di malattia, come febbre, vomito o sanguinamento.

È un problema cronico e non si conosce la causa.

Una nota dalla Cleveland Clinic

Un addome dilatato è spesso un problema temporaneo legato alla digestione, ma può essere scomodo e talvolta può indicare una condizione grave. Non c’è bisogno di soffrire in silenzio. Se hai un problema digestivo, il tuo medico può aiutarti a restringere le cause e le strategie per gestirlo a casa. Se hai una condizione acuta che non sta migliorando, dovresti cercare cure per escludere cause gravi. A volte un sintomo è una benedizione sotto mentite spoglie che ti porta a trattare una condizione insospettata o semplicemente a scoprire un’intolleranza alimentare.