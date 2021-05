VIDEO | Obiettivo benessere: le intolleranze

Continua l’appuntamento con “Obiettivo Benssere” la rubrica della tv di Info Cilento.

Nella nuova puntata la conduttrice Roberta Foccillo, insieme alla Dott.ssa Annamaria Milillo, parlerà delle intolleranze e delle allergie alimentari soffermandosi, in particolare, sull’intolleranza al lattosio e quella al glutine (Celiachia).

Vedremo quali sono i sintomi a cui prestare maggiore attenzione, le diete da seguire e quali sono i cibi sicuri a cui affidarsi.

Come sempre, vi aspetta una gustosa video ricetta del nostro Chef Gianluca Russo che, in questa puntata, ci ha preparato una sana e gustosa colazione, ma che può benissimo anche essere uno spuntino sano ed energetico.

Appuntamento con Obiettivo Benssere il Lunedì alle ore 21.00 e il Martedì, in replica, alle ore 11.00 sulla sezione media di Info Cilento (clicca qui o accedi dal menu) e a seguire in diretta sulla pagina Facebook e in podcast.