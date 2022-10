Agropoli, servizio “Io Segnalo” non funzionante. Inevase le richieste dei cittadini

Era il febbraio dello scorso anno quando l’amministrazione comunale di Agropoli annunciò la riattivazione del servizio «Io Segnalo», con un sistema rinnovato e potenziato. L’iniziativa, promossa dalla società Agropoli Cilento Servizi, braccio operativo del Comune di Agropoli, era finalizzata a favorire le segnalazioni da parte dei cittadini relativamente ad interventi manutentivi o alla risoluzioni di criticità.

Io Segnalo: ecco come funziona il servizio

La società, ricevute le richieste tramite un’apposita pagina Facebook, inviava squadre di operai sul posto per eseguire le opere necessarie. Il servizio Io Segnalo già in passato aveva riscosso un buon successo. La società aveva dovuto addirittura spenderlo per potenziarlo e attivare uno sportello apposito dedicato alle segnalazioni.

I disservizi

Dalla scorsa primavera ad oggi, però, diversi cittadini registrano il mancato funzionamento di Io Segnalo. Anche nelle scorse settimane, prima dell’ondata di maltempo abbattutasi sul territorio, c’erano state richieste di intervento per la manutenzione di fossi e canali, ma i messaggi inviati tramite la pagine Facebook sono rimasti inevasi e senza risposta.

Negli ultimi giorni sono giunte nuove lamentele per il disservizio; da palazzo di città e dall’Agropoli Cilento Servizi tutto tace.

«Io segnalo era un servizio utile considerato che molte criticità, anche evidenti, non venivano viste da nessuno. – dice un cittadino di località Moio – Se non si ha intenzione di riattivarlo sarebbe bene eliminare la pagina».