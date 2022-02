Agropoli, riparte il servizio “Io Segnalo”

Riparte il servizio «Io Segnalo», con un sistema rinnovato e potenziato rispetto al passato. L’iniziativa era stata attivata lo scorso anno dalla società Agropoli Cilento Servizi, braccio operativo del Comune di Agropoli per gli interventi di manutenzione sul territorio. L’obiettivo era quello di creare, attraverso i social, un filo diretto di collegamento tra l’azienda e i cittadini.

Questi ultimi possono segnalare disagi e disservizi alla società che attraverso i suoi operai procede prontamente ad eseguire gli interventi richiesti.

In undici mesi «Io Segnalo» ha riscosso un grandissimo consenso tra gli agropolesi che hanno inviato centinaia di richieste, segnalazioni o suggerimenti.

La domanda sempre crescente di interventi, però, ha indotto l’azienda a sospendere momentaneamente il servizio per poterlo potenziare, garantendo così risposte e tempi di esecuzione delle opere di manutenzione ancora più rapidi.

Oltre al potenziamento del server e all’utilizzo di un nuovo software, è stato attivato uno ufficio dedicato esclusivamente alle segnalazioni giunte da parte dei cittadini tramite la pagina Facebook Agropoli Cilento Servizi – Io Segnalo (https://www.facebook.com/agropolicilentoservizi).

Come funziona il servizio: gli utenti, accedendo alla pagina, potranno inviare attraverso la chat di Messenger segnalazioni h24, nei seguenti settori: manutenzione strade, cunette, immobili ed impianti sportivi comunali, affissioni; servizio cimiteriale; manutenzione verde pubblico, pulizia uffici comunali; manutenzione e gestione banca dati applicativi informatici; servizi portuali; controllo sosta a pagamento; trasporto indigenti e disabili e servizio “Sportello amico”; gestione verbali Codice della strada. Per effettuare una segnalazione bisognerà identificarsi e lasciare il proprio contatto telefonico. Oltre alla descrizione, si potranno inviare anche foto e video per meglio far comprendere la problematica.

«La scorsa primavera, insieme al presidente dell’Agropoli Cilento Servizi, Domenico Gorga, al Cda dell’azienda e al direttore, Giuseppe Capozzolo, abbiamo deciso di attivare Io Segnalo per dare l’opportunità ai cittadini di comunicare con l’azienda, mettendo in evidenza disservizi, disagi o semplicemente per darci delle indicazioni – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – in un sono state inviate tante richieste. Per questo era necessario potenziare il servizio al fine di dare risposte sempre più celeri a quanti si mettono in contatto con l’azienda chiedendo interventi o supporto».

«In questo primo anno di attività “Io Segnalo” si è rivelato un valido strumento per la comunità agropolese – ha detto il presidente Domenico Gorga – Spesso, purtroppo, riuscire a comunicare con delle aziende pubbliche risulta difficile, ecco perché era importante creare un filo diretto i cittadini. Abbiamo scelto di farlo utilizzando un mezzo alla portata di tutti come Facebook. Il successo dell’iniziativa è stato subito evidente e ci ha indotto a potenziare i sistemi e ad attivare in azienda uno sportello apposito che possa rispondere celermente a tutte le richieste. Dopo alcune settimane di stop, da oggi “Io Segnalo” è tornato pienamente operativo».