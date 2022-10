Adeguamento sismico degli edifici comunali: Roccagloriosa avvia l’iter

Il Comune di Roccagloriosa punta ad interventi di adeguamento sismico di scuole ed altri edifici comunali. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Balbi, ha avviato gli iter progettuali.

Adeguamento sismico degli edifici di Roccagloriosa: i progetti

Un primo intervento è relativo all’adeguamento sismico della casa comunale di via San Cataldo. L’Ente punta a sfruttare le risorse del Ministero delle Infrastrutture. Quest’ultimo assegna contributi agli enti locali per la redazione di progetti relativi ad opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Fino al 2030 prevista una dotazione annua di 30 milioni.

Il progetto di adeguamento sismico della casa comunale di Roccagloriosa ha un costo di circa 1 milione di euro.

Stessa cifra anche per altri interventi di adeguamento sismico programmati dall’esecutivo di Roccagloriosa. Essi riguardano la scuola dell’infanzia della frazione e quella del Capoluogo. L’obiettivo è sempre quello di sfruttare le risorse ministeriali. Nel dettaglio l’Ente interverrà sull’edificio di Acquavena e su quello di piazza Europa.

I contributi del Mit

I contributi ministeriali sono importanti, soprattutto per i piccoli comuni. Grazie alle risorse del MIT, infatti, è possibile avviare e concludere gli iter progettuali di messa in sicurezza di edifici pubblici per i quali spesso si hanno difficoltà ad intervenire proprio a causa della carenza di risorse degli enti locali.

Nelle scorse settimane già diversi comuni, anche del Cilento, hanno ottenuto risorse da parte del Ministero per opere di adeguamento sismico e messa in sicurezza.