Cilento e Diano: pioggia di fondi per i progetti dei comuni

Buone notizie per i comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sono arrivate nuove risorse per realizzare progettazioni (definitivi ed esecutivi) relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

Progetti per la messa in sicurezza: i fondi del Ministero

Il Governo aveva inizialmente stanziato 280milioni per il 2022. Gli enti locali hanno potuto presentare richieste di contributo entro lo scorso gennaio. Successivamente si è deciso di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammissibili per il 2022. Ciò mediante l’utilizzo di risorse pari a 350 milioni stanziate per il 2023.

Tutti i beneficiari

Monteforte Cilento

62500 euro per la scuola materna di via Tiro a Segno

92500 euro per la riqualificazione di pozzi e abbeveratoi in località Vallecioffi

72000 euro per le cappelle rurali San Donato e Madonna dell’Aiuto

Sant’Angelo a Fasanella

308mila euro per il recupero del castello Baronale

185mila euro per la riqualificazione ambientale

431mila euro per la tutela e valorizzazione paesaggistica dell’antica Fasanella

Celle di Bulgheria

165190 euro per la messa in sicurezza di località Cozzarra

63789 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Savini, Tempa di Marco, Vetrali

193292 euro per l’adeguamento sismico della scuola primaria/elementare di Poderia

Sacco

142320 euro per il recupero dell’impianto sportivo San Giovanni

122629 euro per la tutela e valorizzazione delle infrastrutture rurali di Sacco Vecchia

204252 euro per l’efficientamento energetico dell’edificio San Giovanni Bosco

Laurino

100650 euro per il recupero dell’area urbana di località Patri con completamento dell’impianto sportivo

Sessa Cilento

105225 euro per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione

105225 euro per la messa in sicurezza del territorio di Felitto Piano

68625 euro per il recupero del patrimonio storico di Valle Cilento

Santa Marina

321261 euro per la realizzazione di una pista ciclopedonale tra San Giovanni a Piro e Santa Marina

357595 euro per la messa in sicurezza della viabilità e l’efficientamento della pubblica illuminazione a Santa Marina

250183 euro per la valorizzazione della viabilità e l’efficientamento della pubblica illuminazione nelle località Lupinata, Salise e Capoluogo

San Rufo

267854 euro per la mitigazione del dissesto idrogeologico della viabilità comunale

138294 euro per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico a tutela della contrada Cannetiello e della via per l’ex Mattatoio

138294 per la mitigazione del dissesto della contrada Liverti e di via Triglio

Petina

130mila euro per la messa in sicurezza della strada di località Gorga

55mila euro per la messa in sicurezza della strada in c.da Basilio

43mila euro per la messa in sicurezza di via Tempa – Palagresto e Tempone

Centola

1437010 euro per la rigenerazione urbana delle porte di ingresso delle frazioni Palinuro, Foria, San Nicola, San Severino di Centola e Capoluogo

1198468 euro per l’ammodernamento di percorsi ciclo-pedonali e il recupero dell’area della Molpa di Palinuro e delle Gole del Mingardo

3116059 per la riqualificazione del Borgo delle Arti e del Paesaggio

Roccadaspide

134639 euro per la realizzazione di una pista ciclabile in località Fonte lungo la SS166

Polla

121234 euro per la messa in sicurezza dell’area in dissesto e dei ponti a ridosso della strada di collegamento tra Santuario e centro storico

157603 euro per la messa in sicureza del dissesto in località Clive

643349 euro per la messa in sicurezza del Lungofiume Tanagro

Felitto

145912 euro per l’adeguamento strutturale, antisismico e normativo dell’edificio Municipio-Saloni Comunali

157792 euro per l’efficientamento energetico di immobili comunali e illuminazione

233140 per adeguamento degli impianti sportivi in località Pietracute e realizzazione di un parco attrezzato.

Piaggine

170899 euro per la riqualificazione di aree rurali dismesse lungo il tratto urbano del fiume Calore

150179 euro per l’efficientamento degli immobili comunali e del sistema della pubblica illuminazione

135507 euro Mitigazione del rischio idrogeologico in località Cesinali – Fiume Calore

Trentinara

127638 euro per una struttura socio sportiva

93950 euro per la realizzazione di un Ponte Tibetano

123371 per il recupero del borgo storico

Futani

864462 euro per il recupero dei borghi di Futos

199269 euro per la viabilità rurale e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico

209749 euro per la sistemazione idrogeologica del vallone Ricosella

Sala Consilina

233000 euro per interventi di manutenzione straordinaria

171000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità

205000 euro per la messa in sicurezza e la sistemazione idrogeologica in località Sant’Eustacchio – Cravatta

Moio della Civitella

257566 euro per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione

134492 euro per la messa in sicurezza del territorio in località Vetrali – Tempone e a valle del centro storico di Pellare

76128 euro per il paesaggio rurale e l’architettura di Moio della Civitella

Camerota

364875 euro per l’efficientamento energetico degli immobili comunali

438998 euro per la riqualificazione urbana dei borghi

364875 euro per la riqualificazione urbana dei borghi

Rutino

80910 euro per l’efficientamento della pubblica illuminazione

119900 euro per la messa in sicurezza del territorio

Stio

134688 euro per la valorizzazione delle sorgenti del fiume Alento

Magliano Vetere

205000 euro per l’efficientamento energetico e la ristrutturazione del municipio

207000 euro per la ristrutturazione della Casa per Anziani

Ottati

23810 euro per opere di risanamento e manutenzione delle strade di accesso alle aziende agricole in località Laudone – Bisconti e Tempe Bessano

77461 euro per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso sovrastante il centro abitato

337540 per la mitigazione da fenomeno di dissesto a monte e a valle della Strada San Vito Scalese

Torchiara

32000 euro per la valorizzazione dell’architettura rurale del paesaggio

32000 euro per lavori di messa in sicurezza della viabilità

36000 euro per interventi per lo sport e l’inclusione sociale

Casalbuono

100000 euro per lavori di mobilità ciclistica nel tratto Costarelle – Cerreta

80000 euro per la sistemazione dell’area verde urbana tra via Vittorio Veneto e via Roma

80000 euro per lavori di rigenerazione urbana e parcheggi nel centro storico

Ogliastro Cilento

194195 euro per la messa in sicurezza dell’edificio adibito a caserma

189587 per la riqualificazione degli spazi pubblici aperti in piazza San Giovanni alla Frazione Eredita e arredo urbano nel centro storico

183004 per la riqualificazione degli spazi pubblici aperti in via Piano Grande – Diga Alento

Castelnuovo Cilento

265367 euro Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada via Campo Sportivo

115957 euro per la sistemazione idraulico – forestale del torrente degli Scavi

Perito

436317 euro per la ristrutturazione e rigenerazione dell’edificio di via Silvio Baratta ad Ostigliano