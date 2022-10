Cilento e Diano, ecco tutti gli eventi del weekend

Nel Cilento si respira profumo di autunno, ma anche di eventi e manifestazioni che quest’anno ritornano dopo due anni di fermo dovuto all’emergenza pandemica. Vediamo quelli in programma nel weekend nel Cilento.

Protagonista assoluta della stagione autunnale è la castagna. Diversi sono gli appuntamenti che vedono questo frutto dai mille benefici al centro dell’attenzione.

Ecco tutti gli eventi del weekend nel Cilento

SALENTO: fino al 16 ottobre la 50esima edizione della «Festa della castagna» (leggi qui)

Questa sera, 14 ottobre, gran spettacolo musicale con i Rittantico

Per la giornata di domani è previsto lo spettacolo musicale in compagnia dei Sette bocche #jettatour e per il gran finale, il 16 ottobre, cronoscalata auto d’epoca e lo spettacolo con The Kiepo.

All’evento saranno presenti stand gastronomici dove poter gustare piatti a base di castagne.

SICIGNANO DEGLI ALBURNI: 15-16 e 22-23 ottobre 50esima edizione della Sagra della castagna

CASTELLABATE: domenica 16 ottobre festa votiva in onore del Santo patrono San Costabile.

Inoltre domani, 15 ottobre, a Castellabate, ci sarà l’incontro le Reti marciane (leggi qui).

Tornano le giornate d’autunno FAI. A Camerota il 15 e 16 ottobre, ci sarà l’apertura al pubblico del Palazzo Santa Maria e la Chiesa di Lentiscosa.

Per gli amanti del cinema vi proponiamo i film in programmazione nelle sale del Cilento e Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via taverne

Fino al 18 ottobre

Spettacoli ore 19:00/ 21:00

«Dante» film diretto da Pupi Avati con Alessandro Sperduti e Sergio Castellitto

1350. Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di consegnare alla figlia del sommo vate dieci fiorini d’oro come “risarcimento tardivo dell’ingiustizia patita”. Giovanni, grande ammiratore del poeta defunto, accoglie l’incarico come un onore, mettendosi in viaggio per ripercorrere i luoghi che Dante ha attraversato nel corso del suo esilio.

Durante il cammino ripercorrerà gli episodi salienti della vita del poeta, dall’incontro con Beatrice all’amicizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fra Bianchi e Neri all’ingresso in politica come priore fino all'”esilio infinito”. Intessuti nella trama emergono i personaggi della Divina Commedia, da Paolo e Francesca al Conte Ugolino, sotto forma di racconti raccolti da Dante lungo il suo peregrinare.

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

Da oggi e fino al 19 ottobre

Spettacolo 21:00

«Welcome to victory don’t worry darling»

Pizza o panino più bibita più ingresso cinema a soli €15,00

Cinema Adriano, Sala Consilina- Via Roma

Fino al 19 ottobre (escluso lunedì 17)

Spettacoli ore 16:30/18:15/20:00/21:45

Sabato e Mercoledì prezzo ridotto

«Dante»