Tutto pronto per la Festa della Castagna di Salento

Salento, piccolo borgo situato nel Cilento e in provincia di Salerno che fa da comune anche a una piccola parte di Vallo Scalo e di Omignano.

In questo piccolo borgo risiede ancora il monumento fascista che in quasi tutti i comuni di Italia è stato rimosso.

Il primo nome di questa piccola località era Sala di Gioi ed era più situato in corrispondenza di Gioi, ma con il cambiamento del nome in Salento cambia anche la località e si sposta verso la parte più bassa vicino al paese Vallo Scalo.

Questo piccolo borgo è famoso per la festa della Castagna che viene organizzata sempre nella metà di ottobre. Dopo due anni di stop per la pandemia, quest’anno 2022 è la 50esima edizione, ma in realtà doveva essere la 52esima edizione.

STORIA DELLA SAGRA:

E’ nata nel 1970 dal fondatore, all’epoca sindaco, Antonio Gorga. In realtà nei primi anni non era una festa ma bensì una distribuzione delle calde arroste ai paesani. Invitando amici e parenti di altri borghi cilentani è diventata una delle grandi feste dedicate all’autunno.

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO:

Quest’anno in occasione della 50esima edizione, che si svolgerà dal 13 al 16 ottobre 2022, viene organizzata con i grandi della musica Cilentana:

➢ GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022: Gran spettacolo musicale dei “NADIA PEPE E IL CANTO DEL SUD”;

➢ VENERDI’ 14 OTTOBRE 2022: Gran spettacolo musicale dei “RITTANTICO”;

➢ SABATO 15 OTTOBRE 2022: Gran spettacolo musicale dei “SETTE BOCCHE # JETTATOUR”;

➢ DOMENICA 16 OTTOBRE 2022: Cronoscalata auto d’epoca organizzata da “AUTO REVIVAL CLUB” e gran spettacolo musicale dei “THE KIEPO’”.

Vi diamo appuntamento a Salento in provincia di Salerno alla 50°EDIZIONE DELLA FESTA DELLA CASTAGNA con tanta musica popolare, coltura e tanti stand gastronomici.

Si ringrazia la collaborazione per la storia del piccolo borgo e della sagra Aniello Greco studente residente a Salento, che vi aspetta allo stand gastronomico “Pigliate na cosa…”.