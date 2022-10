Il Comune di Roccadaspide punta al potenziamento del centro raccolta RAEE sul territorio comunale. In quest’ottica l’Ente, retto dal sindaco Gabriele Iuliano, intende partecipare al bando che prevede contributi destinati all’adeguamento e al potenziamento del centro raccolta.

Il totale dei costi ammonta a € 32.851,54; di cui € 29.865,04 per lavori e € 2.986,50 di somme messe a disposizione. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla Misura A per la realizzazione di opere presso il Centro comunale sito in località Ecoli, iscritto al CdC RAEE.

Potenziamento del centro raccolta, ecco il progetto di Roccadaspide

Nello specifico, gli interventi riguarderanno il conferimento e il ritiro dei rifiuti da parte degli operatori abilitati, garantendo la protezione degli stoccaggi esistenti mediante interventi destinati a sommarsi a quanto già realizzato dall’amministrazione comunale, al fine di impedire il conferimento abusivo di rifiuti, nonché la loro sottrazione illecita ed eventuali atti di vandalismo su impianti, strutture e giacenze.

L’importanza dello smaltimento dei rifiuti RAEE

L’importanza di raccogliere i rifiuti RAEE è notevole. Dai rifiuti tecnologici, si recuperano tantissimi materiali riutilizzabili.

E’ fondamentale sensibilizzare, sempre più Comuni, al corretto smaltimento dei rifiuti RAEE. I RAEE contengono, infatti, sia sostanze inquinanti e tossiche, sia materiali riciclabili come il vetro, la plastica e il ferro.

Raccoglierli nel modo corretto, significa non disperdere nell’ambiente sostante inquinanti, riducendo così l’inquinamento, viaggiando in questo modo in un’ottica green.

Eseguire con le giuste modalità lo smaltimento, giova anche alla nostra salute dell’uomo, aiutando a recuperare molte materie prime da utilizzare e riutilizzare.