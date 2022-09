Centro raccolta RAEE: Tortorella punta al potenziamento

Implementazione del centro di raccolta RAEE, nel Comune di Tortorella.

Potenziamento del centro raccolta RAEE: ecco il progetto di Tortorella

L’Ente, guidato dal sindaco Nicola Tancredi, intende partecipare al bando al fine di ottenere finanziamenti che serviranno per potenziare il centro di raccolta presente sul territorio.

Nello specifico, è stato costituito un Fondo, volto a sostenere il potenziamento e l’adeguamento dei Centri di raccolta, che punta a promuovere l’efficienza della raccolta RAEE.

Il Comune di Tortorella, è proprietario di un centro in località Tempe, gli interventi prevedono una spesa complessiva pari a € 47.580,00.

Il contributo massimo concesso per ciascuna domanda è pari all’85% del costo totale dell’intervento, fino ad un massimo di € 40.000,00.

L’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti RAEE

Il centro di coordinamento RAEE, ha certificato nel 2014, che la Regione Campania si conferma la Regione con più quantitativi RAEE, ed è quindi importante dotare i Comuni di strutture adeguate per il corretto smaltimento.

L’importanza di raccogliere i rifiuti RAEE è notevole. Dai rifiuti tecnologici, si recuperano tantissimi materiali riutilizzabili.

E’ fondamentale sensibilizzare, sempre più Comuni, al corretto smaltimento dei rifiuti RAEE. I RAEE contengono, infatti, sia sostanze inquinanti e tossiche, sia materiali riciclabili come il vetro, la plastica e il ferro.

Raccoglierli nel modo corretto, significa non disperdere nell’ambiente sostante inquinanti, riducendo così l’inquinamento, viaggiando in questo modo in un’ottica green.

Eseguire con le giuste modalità lo smaltimento, giova anche alla nostra salute dell’uomo, aiutando a recuperare molte materie prime da utilizzare e riutilizzare.