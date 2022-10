Governo: Meloni accelera i tempi

Accelera i tempi per il Governo Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia lavora in silenzio ma l’obiettivo è quello di farsi trovare pronta per quando salirà al Quirinale. In questi giorni il calendario degli incontri con gli alleati si è infittito e non manca chi ha parlato di attriti tra FDI, Forza Italia e Lega nella formazione dell’esecutivo.

Governo: le mosse di Giorgia Meloni

“Consiglio Prudenza” risponde la Meloni a chi le chiede chiarimenti e lumi sul Governo che verrà. Si discute se sia tecnico o politico come sostiene fortemente Berlusconi. Anche la responsabile nazionale Fdi, Giovanni Donzelli, propende per la stessa tesi e aggiunge: “Per la riduzione di Camera e Senato mettere troppe persone al governo che devono stare in Aula rischiano di non garantire la serietà della maggioranza”.

Se ne saprà di più domani quando Giorgia Meloni ha convocato l’esecutivo nazionale del partito.

Il totoministri

Intanto il totoministri per il prossimo governo guidato da Giorgia Meloni vede la conferma di una possibile nomina del salernitano Edmondo Cirielli alla Difesa, ma si parla anche del Ministero per il Sud.

Berlusconi e la Lega reclamano ruoli di prima fascia. Per Forza Italia i nomi più quotati per l’esecutivo sono quelli di Antonio Tajani, Alessandro Cattaneo, Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini. La Lega, invece, potrebbe vedersi garantito il Ministero del Lavoro, assegnato proprio a Matteo Salvini, ma non si esclude per lui un ritorno al Viminale.

Il Governo Meloni, comunque, non sarà in carica prima di fine mese.