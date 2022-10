Riapre la scuola di Rutino, chiude quella di Perdifumo

Riapre la scuola di Rutino. Buone notizie per la comunità e in particolare per i suoi studenti. Lo stabile che ospita la scuola dell’infanzia e la scuola media può riaprire i battenti. Lo farà già da lunedì 3 ottobre. A renderlo noto è l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Rotolo.

Scuola di Rutino: le criticità riscontrate nell’edificio

Presso l’istituto nelle scorse settimane era state riscontrate delle lesioni nelle pareti. A seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli si era disposto lo sgombero.

Gli studenti delle scuole medie di Rutino per alcuni giorni sono stati ospitati presso l’edificio che ospita la scuola elementare; quelli della scuola dell’infanzia, invece, allocati nei locali della ludoteca del centro socio-assistenziale Don Antonio Magliacane.

Le verifiche sul plesso scolastico

Il Comune, intanto, aveva disposto delle verifiche sull’edificio dove erano emerse le criticità. Eseguite prove di carico ai solai che hanno dato esito positivo. Nessun problema strutturale, quindi. La scuola di Rutino riaprirà già dal prossimo lunedì 3 ottobre.

L’ordinanza di Perdifumo

Per una scuola che apre ce n’è un’altra che chiude. Il sindaco di Perdifumo, Vincenzo Paolillo, ha informato che lunedì 3 ottobre il plesso scolastico resterà chiuso per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria.