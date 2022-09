A Piano Vetrale l’affissione della Piramide Culturale del Cilento. Ecco quando

Tutto pronto a Piano Vetrale per l’affissione della Piramide Culturale del Cilento ideata da Menotti Lerro apposta sulle mura del «Paese dei Murales».

Appuntamento a Piano Vetrale il 1° ottobre con l’affissione della Piramide Culturale

L’appuntamento è in programma per il 1° ottobre alle 19:00 in Piazza S. Sofia. Piano Vetrale è anche il paese del noto pittore Paolo De Matteis. Da quasi un trentennio è noto come il paese dei murales. Enormi e splendidi dipinti che ornano quasi tutte le facciate esterne sulle case, alcuni realizzati anche su antichi portoni.

Opere di artisti italiani e stranieri, raffigurano le scene più variegate, partendo da personaggi fiabeschi continuando con i segni zodiacali e le scene di tradizioni popolari.

Ecco cosa rappresenterà la Piramide Culturale

Sulle mura verrà apposta la Piramide ideata dal drammaturgo e critico letterario Lerro, simbolo della Scuola Empatica (Empatismo), l’innovativo movimento letterario- artistico- filosofico e culturale della contemporaneità.

L’iniziativa di adesione al Movimento Empatico è avvenuta in seguito all’incontro del 29 agosto a Piano Vetrale con il professore Lerro che ha delineato temi e motivi del nuovo movimento.

L’affissione della Piramide culturale, è fortemente voluta dal sindaco Agostino Astore, promossa dall’amministrazione comunale e curata dalle Associazioni «Fiaba in Borgo» e la Pro Loco Paolo De Matteis.