Comuni come “tour operator”: gite fuori porta dal Cilento

Comuni “tour operator”, pronti ad organizzare, seppur con finalità sociali, gite e vacanze oltre i propri confini. Questa estate è toccato al Comune di Laurito promuovere una giornata di relax per i residenti a Capri, sfruttando il Metrò del Mare in partenza da Palinuro.

Gite dal Cilento: le proposte

Più di recente, invece, il Comune di Ogliastro ha promosso una gita gratuita a Matera e alla Certosa di Padula. Anche in questo caso un viaggio di un giorno per promuovere occasioni di incontro, condivisione e socializzazione tra i cittadini.

La proposta di Santa Marina

Ben più articolata, invece, la proposta di Santa Marina. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato, ha infatti intenzione di organizzare una gita a Venezia ed Assisi, dal 7 all’11 ottobre.

Grazie al contributo del Comune sarà possibile pagare soltanto 275 euro, anziché 550. L’offerta è per un minimo di 40 persone. Nel prezzo è compreso il trasferimento in pullman, l’hotel, i pranzi, il servizio guide a Venezia, il traghetto per attraversare la laguna, l’assicurazione, l’assistenza medica e le tasse.

Il programma

Partenza il 7 ottobre da Policastro Bussentino alle 4 di mattina. In serata arrivo a Venezia dove si soggiornerà fino all’11 settembre. Il 10 una giornata ad Assici. Da qui si riparterà alla volta di Policastro.

Per le iscrizioni bisognerà rivolgersi agli uffici comunali.