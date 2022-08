Laurito: comune promuove gita gratuita a Capri

Una gita a Capri, l’isola azzurra, dedicata ai cittadini di Laurito di tutte le fasce di età. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, che ha annunciato la volontà di organizzare una gira fuori porta gratuita di un giorno.

Ancora da definire il periodo, probabilmente tra fine agosto e la prima settimana di settembre. La partenza avrà luogo da Laurito; un bus condurrà i cittadini fino a Palinuro e da qui sarà possibile prendere il Metrò del Mare per raggiungere Capri.

«Gli interessati sono invitati a recarsi in Comune per registrare la propria partecipazione – fanno sapere da palazzo di città – Ulteriori informazioni saranno fornite successivamente, in base al numero delle adesioni ricevute».