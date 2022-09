Lavori in centro a Vallo della Lucania: nuove regole per la viabilità

Lavori e disagi alla viabilità nel centro Vallo della Lucania. Per circa una settimana, infatti, verranno eseguite opere di manutenzione su alcuni tratti di strada in via Alessandro Pinto e Piazza Vittorio Emanuele II. In particolare i lavori riguarderanno la pavimentazione in pietra, rovinata e sconnessa in più punti, tanto che oggi costituisce un pericolo per la sicurezza stradale, sia veicolare che dei pedoni.

Lavori in centro a Vallo della Lucania: i disagi

Pertanto, dal 27 settembre al 3 ottobre, il comandante della polizia municipale, il capitano Antonio Musto, ha previsto modifiche e limitazioni alla circolazione.

Nel dettaglio per i lavori nel centro di Vallo della Lucania saranno interdette via Alessandro Pinto e Piazza Vittorio Emanuele, quest’ultima nel tratto tra via Luigi Rinaldi / Corso Murat e l’intersezione con via Pinto. Invertito il senso di marcia in Corso Gioacchino Murat, in direzione piazza dei Martiri. Invertito il senso di marcia anche nel tratto più stretto di via Madonna del Rosario, a partire dal parcheggio a via Angelo Raffaele Passaro e fino all’intersezione con via Stefano Passero.

Inoltre è sospeso il transito di autobus e autotreni in tutto il centro abitato, da via Cammarota a Piazza Vittorio Emanuele II. La fermata della linea Vallo Scalo – Vallo della Lucania sarà in via Angelo Rubini e nel piazzale dell’autostazione di Largo Calcinali.

Gli autocarri adibiti al rifornimento degli esercizi commerciali di Piazza Vitorio Emanuele potranno accedere attraverso Corso Famiglia De Matti,a così come i veicoli privati con permesso per l’accezzo alla Ztl.

Infine in Corso Murat e via Angelo Passaro, la sosta è consentita ma a posizione invertita.