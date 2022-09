Castellabate, scongiurata chiusura del micro-nido

Castellabate avrà il micro-nido. Buone notizie sul fronte dei servizi dedicati alle famiglie con bimbi piccoli. Scongiurata la perdita del servizio.

Il micro-nido a Castellabate

Nei giorni scorsi, infatti, il Piano di Zona S8, con sede a Vallo della Lucania, aveva annunciato i comuni dove sarebbe stato attivato il servizio nido e micro-nido, ovvero Agropoli, Vallo, Ascea, Casal Velino, Moio della Civitella e Novi Velia.

Nell’elenco mancava Castellabate che invece fino allo scorso anno ha potuto garantire il servizio per le famiglie. Con una nuova nota, però, dal piano sociale hanno precisato che «risulta opportuno procedere a verificare l’esigenza del mico-nido ubicato nel Comune di Castellabate da parte delle famiglie».

L’avviso

Per questo è stato pubblicato un avviso per individuare l’utenza che intende usufruire del servizio. Esso è dedicato ai bambini tra i 12 e i 36 mesi. Prevede anche la mensa ed il riposo pomeridiano per i piccoli. Garantisce l’accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze e ne favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo, l’acquisizione di autonomia.

Il servizio è assicurato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Verranno ammessi massimo 20 bambini.

Le domande

Per ciascun micro-nido nei comuni del Cilento dove è attivo il servizio, in base alle domande presentate, saranno formulate delle graduatorie; i minori che hanno già frequentato lo scorso anno accederanno di diritto salvo rinuncia e non dovranno produrre nuova domanda.

La graduatoria, inoltre, terrà conto dell’Isee delle famiglie (punteggio maggiore per l’Isee più basso). Un ulteriore punto per la graduatoria verrà attribuito alle famiglie mono-genitoriali o a quelle in cui entrambi i genitori lavorano. 0,5 punti per ogni altro minore presente nel nucleo familiare.

Le domande per il Comune di Castellabate dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 15 ottobre. Il servizio prevede un costo di compartecipazione di 145euro mensili che dovranno essere versate entro il giorno 15 di ogni mese.

Nei giorni scorsi sull’esclusione di Castellabate dalle località dove sarebbe stato attivato il micro-nido era intervenuta anche la minoranza consiliare chiedendo chiarimenti.