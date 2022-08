Micro-nido in Cilento: al via le iscrizioni

VALLO DELLA LUCANIA. Via libera alle domande di iscrizione ai micro nidi presenti nel Cilento, nell’ambito territoriale S8. Sei quelli che saranno attivati, con sede ad Agropoli, Ascea, Casal Velino, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.

Micro-nido in Cilento: i requisiti per le iscrizioni

Possono fare richiesta i minori di età compresa tra 12 e i 36 mesi, residenti in uno dei comuni dell’Ambito territoriale (oltre quelli in cui a sede il micro-nido anche Campora, Cannalonga, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana, Luarito, Lustra, Montano Antilia, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo,Perito, Pisciottano, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro La Bruca, Salento, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio e Torchiara).

La graduatoria

Per ciascun micro-nido nei comuni del Cilento dove è attivo il servizio, in base alle domande pervenute, saranno formulate delle graduatorie; i minori che hanno già frequentato lo scorso anno accederanno di diritto salvo rinuncia e non dovranno produrre nuova domanda.

La graduatoria, inoltre, terrà conto dell’Isee delle famiglie (punteggio maggiore per l’Isee più basso). Un ulteriore punto per la graduatoria verrà attribuito alle famiglie mono-genitoriali o a quelle in cui entrambi i genitori lavorano. 0,5 punti per ogni altro minore presente nel nucleo familiare.

Come presentare domanda

Le domande per l’iscrizione al micro-nido nei centri del Cilento dovranno essere presentate entro il 29 agosto alle ore 12 all’ufficio protocollo del Piano di Zona S8 sito a Vallo della Lucania, piazza Vittorio Emanuele 1, presso il Municipio.

Sarà possibile traspettere raccomandata A/R, consegna a mano o pec all’indirizzo pianosocialediconavallo@legalmail.it

I costi

Il servizio prevede un costo di compartecipazione di 145euro mensili che dovranno essere versate entro il giorno 15 di ogni mese.