Soppresso micro-nido a Castellabate: minoranza chiede chiarimenti

Micro-nido di Castellabate soppresso. Lo scorso 5 agosto, infatti, il Piano di Zona S8 ha pubblicato l’avviso per la selezione di utenti del servizio micro-nido nel proprio ambito di competenza. Il micro nido verrà attivato ad Agropoli, Ascea, Casal Velino, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania, ma non a Castellabate.

Soppresso il micro-nido a Castellabate: i disagi

Un problema e un disagio per i tanti genitori che usufruivano del servizio dedicato a minori di età compresa tra 12 e 36 mesi. Inoltre nel centro cilentano non sono presenti altre strutture pubbliche simili e quindi con un costo agevolato.

Il micro-nido più vicino sarebbe quello di Agropoli che però difficilmente potrebbe rispondere anche alle richeste di Castellabate.

L’interrogazione

A manifestare dissenso per la perdita del micro-nido a Castellabate è il gruppo di minoranza Castellabate al centro. I consiglieri comunali Domenico Di Luccia e Catina Tortora hanno presentato una interrogazione a risposta scritta al sindaco Marco Rizzo, all’assessore alle politiche sociali per chiedere le azioni messe in campo dall’Ente per scongiurare la soppressione del servizio.

Il micro-nido nell’ambito S8 è finanziato con Fondi del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, dal Fondo Regionale Nidi e dalla compartecipazione degli utenti iscritti al servizio, sulla base anche delle loro condizioni economiche.