Salicuneta: lunedì al via lavori di manutenzione

Buone notizie per la viabilità nel Cilento. La Provincia di Salerno ha reso noto che sono in procinto di prendere il via i lavori di manutenzione della Salicuneta. L’importante arteria collega Vallo della Lucania con Vallo Scalo e quindi con i comuni della fascia costiera.

I lavori sulla Salicuneta

Una strada molto utilizzata ma che da tempo richiede interventi di manutenzione. La competenze è della Provincia di Salerno che ha predisposto opere per 71mila euro. Garantiranno il rifacimento dell’asfalto nel tratto compreso tra il km 0+000 e 3+500, nel territorio del Comune di Castelnuovo Cilento.

Presumibilmente i lavori prenderanno il via il 19 settembre e ci vorranno 10 giorni consecutivi per terminare le opere.

I prossimi interventi

Questo non è l’unico intervento che interessa la Salicuneta. Il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, ha infatti annunciato che è «in fase di sottoscrizione il contratto ed il mese prossimo si proseguirà con un ulteriore appalto per Euro 418’757,83».

La Salicuneta (Sp433), strada fondamentale di collegamento tra aree interne e costiere, è stata spesso oggetto di polemiche per le sue condizioni. Purtroppo in passato sono stati registrati anche gravi incidenti, talvolta mortali. Ecco perché un’adeguata manutenzione risulta fondamentale anche per garantire la sicurezza di quanti transitano su questa strada.