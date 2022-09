Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro ad Albanella. Il Comune guidato dal sindaco Renato Iosca, infatti, ha dato mandato agli uffici di redigere dei progetti a cui i percettori del sostegno al reddito dovranno partecipare.

Albanella: presto i progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

In particolare saranno impiegati in attività sociali, culturali, artistiche, ambientali, manutenzione dei beni comuni. Una volta approvati progetti i percettori del reddito di cittadinanza potranno avviare le attività.

I cosiddetti Puc (Progetti utili alla collettività) hanno una duplice finalità: da un lato offrono al soggetto destinatario la possibilità di sentirsi parte della società lavorativa, e dall’altro garantiscono che chi percepisce il reddito di cittadinanza possa impiegare il suo tempo con lavori in favore dell’intera comunità.

I Puc

La normativa prevede che i beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono tenuti a dare – nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale – la disponibilità di almeno 8 ore settimanali per Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di residenza.

I progetti possono svolgersi in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività.